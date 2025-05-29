Это Казахстан: врач перепутала инсульт с отравлением — пациент в реанимации

В Акмолинской области врач районной больницы, по словам родственников пациента, перепутала инсульт с пищевым отравлением. Мужчине промывали желудок, теряя драгоценное время, необходимое для оказания экстренной помощи при нарушении мозгового кровообращения. Сейчас он находится в реанимации, а в отношении медика начато служебное расследование, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «New Times.kz»

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Пациент с классическими симптомами инсульта оказался не распознан

Инцидент произошёл 22 мая в городе Макинске. Как рассказал Куандык Магзамов, его 39-летний брат внезапно почувствовал резкое ухудшение самочувствия: начались тошнота, сильная головная боль, рвота и онемение правой стороны тела. Родственники немедленно вызвали скорую помощь, и мужчину доставили в Буландынскую районную больницу.

Врач уверяла, что это отравление

Дежурная терапевт Тамаша Сыздыкова, по словам родных, отказалась рассматривать неврологические патологии, несмотря на тревожные симптомы.

«Мы ей сказали про рвоту, немение тела, сильную боль в голове, — рассказывает Куандык. — Даже фельдшер скорой предположил сосудистые проблемы. Но врач заявила, что это обычное отравление и не стоит поднимать панику».

Вместо срочного обследования мужчине дали пить воду для промывания желудка. Родственники пытались переубедить врача, настаивая на компьютерной томографии, но получили отказ — якобы все аппараты заняты.

Родные сами привезли лаборанта и добились КТ

Когда стало ясно, что ожидание может стоить жизни, семья нашла и привезла лаборанта самостоятельно. Однако результаты томографии, по словам врача, будут готовы только утром. Тем временем состояние пациента стремительно ухудшалось: усиливались боль и рвота, правая сторона тела полностью отказала.

Не дожидаясь помощи, близкие приняли решение перевезти мужчину в Кокшетау. Там в приёмном покое станции скорой медицинской помощи сразу заподозрили ишемический инсульт. Диагноз подтвердился, и пациента срочно госпитализировали в реанимационное отделение.

Состояние стабильно тяжёлое, проводится проверка

В Управлении здравоохранения подтвердили факт госпитализации и заявили о начале служебного расследования:

«Проводится внутреннее разбирательство с участием профильных специалистов. После завершения проверки будет предоставлена официальная информация».

Мужчина по-прежнему находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое.

Родственники требуют увольнения врача

Семья пациента возлагает ответственность за случившееся на дежурного терапевта и обвиняет её в халатности.

«Мы уверены, что именно из-за неё было потеряно драгоценное время. Это преступное бездействие. Таких врачей нельзя допускать к людям. Она должна быть как минимум уволена», — заявляет Куандык Магзамов.

По мнению близких, подобные ошибки могут стоить пациентам здоровья и жизни. Они призывают обратить внимание на квалификацию и ответственность медицинских работников, которым доверяют самое ценное — человеческую жизнь.