Это Казахстан: врач перепутала инсульт с отравлением — пациент в реанимации

В Акмолинской области врач районной больницы, по словам родственников пациента, перепутала инсульт с пищевым отравлением. Мужчине промывали желудок, теряя драгоценное время, необходимое для оказания экстренной помощи при нарушении мозгового кровообращения. Сейчас он находится в реанимации, а в отношении медика начато служебное расследование, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «New Times.kz»
Инцидент произошёл 22 мая в городе Макинске. Как рассказал Куандык Магзамов, его 39-летний брат внезапно почувствовал резкое ухудшение самочувствия: начались тошнота, сильная головная боль, рвота и онемение правой стороны тела. Родственники немедленно вызвали скорую помощь, и мужчину доставили в Буландынскую районную больницу.
Дежурная терапевт Тамаша Сыздыкова, по словам родных, отказалась рассматривать неврологические патологии, несмотря на тревожные симптомы.
«Мы ей сказали про рвоту, немение тела, сильную боль в голове, — рассказывает Куандык. — Даже фельдшер скорой предположил сосудистые проблемы. Но врач заявила, что это обычное отравление и не стоит поднимать панику».
Вместо срочного обследования мужчине дали пить воду для промывания желудка. Родственники пытались переубедить врача, настаивая на компьютерной томографии, но получили отказ — якобы все аппараты заняты.
Когда стало ясно, что ожидание может стоить жизни, семья нашла и привезла лаборанта самостоятельно. Однако результаты томографии, по словам врача, будут готовы только утром. Тем временем состояние пациента стремительно ухудшалось: усиливались боль и рвота, правая сторона тела полностью отказала.
Не дожидаясь помощи, близкие приняли решение перевезти мужчину в Кокшетау. Там в приёмном покое станции скорой медицинской помощи сразу заподозрили ишемический инсульт. Диагноз подтвердился, и пациента срочно госпитализировали в реанимационное отделение.
В Управлении здравоохранения подтвердили факт госпитализации и заявили о начале служебного расследования:
«Проводится внутреннее разбирательство с участием профильных специалистов. После завершения проверки будет предоставлена официальная информация».
Мужчина по-прежнему находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое.
Семья пациента возлагает ответственность за случившееся на дежурного терапевта и обвиняет её в халатности.
«Мы уверены, что именно из-за неё было потеряно драгоценное время. Это преступное бездействие. Таких врачей нельзя допускать к людям. Она должна быть как минимум уволена», — заявляет Куандык Магзамов.
По мнению близких, подобные ошибки могут стоить пациентам здоровья и жизни. Они призывают обратить внимание на квалификацию и ответственность медицинских работников, которым доверяют самое ценное — человеческую жизнь.
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