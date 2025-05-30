Пейзажи как из сказки: певец Emin восхищен красотой Мангистау (видео)

Во время визита в Казахстан азербайджанский исполнитель Эмин Агаларов отметил природную красоту Мангистау, подчеркнув её уникальность, сообщает Lada.kz

Кадр из видео

Музыкант опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с живописными видами региона и поблагодарил казахстанцев за гостеприимство.

«Какая удивительная у нас планета! Спасибо, Казахстан, за теплый прием», — написал Emin в подписи к ролику.

Бозжыра и Актау: кадры из путешествия

Во время поездки артист посетил одну из самых узнаваемых природных достопримечательностей Казахстана — урочище Бозжыра. Это место известно своими фантастическими пейзажами, напоминающими кадры из художественного фильма или компьютерной графики.

«Невозможно поверить, что это все настоящее, а не картинка. Как в сказке», — признался певец, глядя на уникальные горные образования.

Также Emin побывал в городе Актау, административном центре Мангистауской области.

Национальный колорит: чапан, юрта и белый скакун

Погружаясь в атмосферу казахской культуры, артист примерил традиционный чапан, сфотографировался возле юрты и оседлал белого скакуна. Эти образы стали частью видеоролика, который он выложил на своей странице.

Восторг поклонников

Публикация получила множество откликов от пользователей соцсетей, в том числе от казахстанцев:

«Вау, на моей родине!»

«Музыка какая красивая. Природа Мангистау удивительна»

«Добро пожаловать в Казахстан»

«Завораживающая красота, удивительный и прекрасный Казахстан»

Подписчики артиста восхищаются не только природой, но и атмосферой, которую удалось передать в видео.