Пейзажи как из сказки: певец Emin восхищен красотой Мангистау (видео)

Во время визита в Казахстан азербайджанский исполнитель Эмин Агаларов отметил природную красоту Мангистау, подчеркнув её уникальность, сообщает Lada.kz
Музыкант опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с живописными видами региона и поблагодарил казахстанцев за гостеприимство.
«Какая удивительная у нас планета! Спасибо, Казахстан, за теплый прием», — написал Emin в подписи к ролику.
Во время поездки артист посетил одну из самых узнаваемых природных достопримечательностей Казахстана — урочище Бозжыра. Это место известно своими фантастическими пейзажами, напоминающими кадры из художественного фильма или компьютерной графики.
«Невозможно поверить, что это все настоящее, а не картинка. Как в сказке», — признался певец, глядя на уникальные горные образования.
Также Emin побывал в городе Актау, административном центре Мангистауской области.
Погружаясь в атмосферу казахской культуры, артист примерил традиционный чапан, сфотографировался возле юрты и оседлал белого скакуна. Эти образы стали частью видеоролика, который он выложил на своей странице.
Публикация получила множество откликов от пользователей соцсетей, в том числе от казахстанцев:
«Вау, на моей родине!»
«Музыка какая красивая. Природа Мангистау удивительна»
«Добро пожаловать в Казахстан»
«Завораживающая красота, удивительный и прекрасный Казахстан»
Подписчики артиста восхищаются не только природой, но и атмосферой, которую удалось передать в видео.
Комментарии0 комментарий(ев)