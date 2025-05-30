18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.81
578.59
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.05.2025, 18:05

Пейзажи как из сказки: певец Emin восхищен красотой Мангистау (видео)

Новости Казахстана 0 974

Во время визита в Казахстан азербайджанский исполнитель Эмин Агаларов отметил природную красоту Мангистау, подчеркнув её уникальность, сообщает Lada.kz

Кадр из видео
Кадр из видео

Музыкант опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с живописными видами региона и поблагодарил казахстанцев за гостеприимство.

«Какая удивительная у нас планета! Спасибо, Казахстан, за теплый прием», — написал Emin в подписи к ролику.

Бозжыра и Актау: кадры из путешествия

Во время поездки артист посетил одну из самых узнаваемых природных достопримечательностей Казахстана — урочище Бозжыра. Это место известно своими фантастическими пейзажами, напоминающими кадры из художественного фильма или компьютерной графики.

«Невозможно поверить, что это все настоящее, а не картинка. Как в сказке», — признался певец, глядя на уникальные горные образования.

Также Emin побывал в городе Актау, административном центре Мангистауской области.

Национальный колорит: чапан, юрта и белый скакун

Погружаясь в атмосферу казахской культуры, артист примерил традиционный чапан, сфотографировался возле юрты и оседлал белого скакуна. Эти образы стали частью видеоролика, который он выложил на своей странице.

Восторг поклонников

Публикация получила множество откликов от пользователей соцсетей, в том числе от казахстанцев:

  • «Вау, на моей родине!»

  • «Музыка какая красивая. Природа Мангистау удивительна»

  • «Добро пожаловать в Казахстан»

  • «Завораживающая красота, удивительный и прекрасный Казахстан»

Подписчики артиста восхищаются не только природой, но и атмосферой, которую удалось передать в видео.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанок обяжут возвращать пособия по уходу за ребенком: каковы условияНовости Казахстана
16.05.2025, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!