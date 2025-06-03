18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.1
583.64
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.06.2025, 08:00

Для казахстанцев установили новый лимит для проверки мобильных переводов: что важно знать

Новости Казахстана 0 52 097

В стране вводятся четкие критерии, по которым будут проверяться денежные переводы между физическими лицами. Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов разъяснил, при каких условиях налоговые органы смогут начать проверку получателей мобильных переводов. Нововведения предусмотрены в проекте обновленного Налогового кодекса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Новый порог для переводов

Согласно договоренности Министерства финансов, Национального банка и банков второго уровня, лимит по входящим переводам от физических лиц установлен на уровне 12 минимальных заработных плат (МЗП) за три месяца. В 2025 году это составляет 1 020 000 тенге.

Изначально предлагался более низкий лимит – 255 тысяч тенге, однако от него отказались в пользу более сбалансированного подхода, учитывающего интересы малого бизнеса и граждан.

Кого могут проверить?

Под налоговую проверку могут попасть физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, если выполняются следующие условия:

  • На их банковский счет поступают деньги от 100 и более различных отправителей ежемесячно;

  • За три последовательных месяца общая сумма переводов превышает 12 МЗП (1,02 млн тенге).

Такой критерий будет применяться для выявления незарегистрированной предпринимательской деятельности, особенно если переводы поступают регулярно и от большого числа отправителей.

Пример: чтобы не выйти за лимит, в день можно получать не более 11 100 тенге. В противном случае есть риск, что переводы расценят как доход от бизнеса без регистрации.

Что не будет учитываться

КГД уточнил, что при проверках не учитываются следующие поступления:

  • Пополнение счета через банкоматы;

  • Переводы с депозитных счетов;

  • Зарплаты и социальные выплаты.

Таким образом, под контроль попадут только переводы от других физических лиц.

Влияние на малый бизнес

Ранее сообщения о возможных проверках мобильных переводов вызвали обеспокоенность у представителей микробизнеса. Многие продавцы и поставщики мелких услуг, например на рынках, стали отказываться от безналичной оплаты и вернулись к расчетам наличными.

В связи с этим депутаты Мажилиса предложили установить более высокий лимит — до 1,5 млн тенге, чтобы не ущемлять интересы малых предпринимателей.

Когда вступят в силу изменения?

Изменения касаются нового Налогового кодекса, который уже прошел одобрение в нижней палате парламента. В ближайшее время документ рассмотрит Сенат.

Если он будет принят без изменений, то:

  • Новый Налоговый кодекс вступит в силу с 1 января 2026 года;

  • В этот же период Министерство финансов и Национальный банк утвердят совместный приказ с точными критериями для проверок.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Aqtau_2023 → Можно было бы и не предупреждать, а просто повысить. У народа давно уже никто не спрашивает. Давно уже доказано что народ это вторая нефть, стриги бабло как волосы на голове, всё равно ежемесячно отр…
Куда мангистаусцы могут пожаловаться на экологические проблемы
Argallo → Хочу пожаловаться на то, что море исчезает, а никто ничего не делает. Арал 2 уже в ближайшие пару десятков лет ожидается и огромная экологическая катастрофа на тысячи километров затронет много стран,…
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Неравнодушный → Интересно, а мнение населения хоть когда нибудь учитывалось? "Шерифа не волнуют проблемы индейцев"....
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Неравнодушный → Интересно, а мнение населения хоть когда нибудь учитывалось? "Шерифа не волнуют проблемы индейцев"....
От Актау до Махачкалы: по Каспию начнет курсировать круизный лайнер
Aqtau_2023 → Скоро Каспий высохнет и списать не успеют.