Для казахстанцев установили новый лимит для проверки мобильных переводов: что важно знать

В стране вводятся четкие критерии, по которым будут проверяться денежные переводы между физическими лицами. Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов разъяснил, при каких условиях налоговые органы смогут начать проверку получателей мобильных переводов. Нововведения предусмотрены в проекте обновленного Налогового кодекса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Новый порог для переводов

Согласно договоренности Министерства финансов, Национального банка и банков второго уровня, лимит по входящим переводам от физических лиц установлен на уровне 12 минимальных заработных плат (МЗП) за три месяца. В 2025 году это составляет 1 020 000 тенге.

Изначально предлагался более низкий лимит – 255 тысяч тенге, однако от него отказались в пользу более сбалансированного подхода, учитывающего интересы малого бизнеса и граждан.

Кого могут проверить?

Под налоговую проверку могут попасть физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, если выполняются следующие условия:

На их банковский счет поступают деньги от 100 и более различных отправителей ежемесячно ;

За три последовательных месяца общая сумма переводов превышает 12 МЗП (1,02 млн тенге).

Такой критерий будет применяться для выявления незарегистрированной предпринимательской деятельности, особенно если переводы поступают регулярно и от большого числа отправителей.

Пример: чтобы не выйти за лимит, в день можно получать не более 11 100 тенге. В противном случае есть риск, что переводы расценят как доход от бизнеса без регистрации.

Что не будет учитываться

КГД уточнил, что при проверках не учитываются следующие поступления:

Пополнение счета через банкоматы;

Переводы с депозитных счетов;

Зарплаты и социальные выплаты.

Таким образом, под контроль попадут только переводы от других физических лиц.

Влияние на малый бизнес

Ранее сообщения о возможных проверках мобильных переводов вызвали обеспокоенность у представителей микробизнеса. Многие продавцы и поставщики мелких услуг, например на рынках, стали отказываться от безналичной оплаты и вернулись к расчетам наличными.

В связи с этим депутаты Мажилиса предложили установить более высокий лимит — до 1,5 млн тенге, чтобы не ущемлять интересы малых предпринимателей.

Когда вступят в силу изменения?

Изменения касаются нового Налогового кодекса, который уже прошел одобрение в нижней палате парламента. В ближайшее время документ рассмотрит Сенат.

Если он будет принят без изменений, то: