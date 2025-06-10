Казахстанца лишили пенсионных выплат из-за налоговой задолженности

В Актюбинской области был рассмотрен судебный иск местного жителя, чьи пенсионные выплаты в полном объеме удерживались в счет налоговой задолженности. Как сообщил областной суд, действия госорганов признаны незаконными, а мужчине предписано вернуть списанные средства, сообщает Lada.kz со ссылкой на областной суд .

Фото: gov.kz

Пенсию заблокировали из-за старого налогового долга

Истец, по информации суда, числился индивидуальным предпринимателем с апреля 2002 года. С 24 сентября 2024 года ему были назначены пенсионные выплаты, которые ежемесячно поступали на счет в АО «Казпочта».

Однако в связи с образовавшейся задолженностью по налогам в размере 1 288 353 тенге органы государственных доходов направили инкассовое распоряжение о приостановке расходных операций. В результате с октября 2024 года вся сумма пенсии начала удерживаться автоматически в счет погашения долга.

Пенсионер просил удерживать не более половины, но получил отказ

Мужчина обратился в налоговые органы с просьбой вернуть 50% удержанных средств, ссылаясь на нормы законодательства. Однако 26 декабря 2024 года получил официальный отказ — в связи с тем, что у него оставалась непогашенная задолженность по НДС.

После этого он подал иск в суд, оспаривая действия налоговых органов.

Закон на стороне пенсионера: удерживать можно не более 50%

Суд напомнил, что согласно Социальному кодексу РК, из пенсии не может быть удержано более 50% причитающейся к выплате суммы, даже при наличии долгов. Было установлено, что с сентября 2024 года мужчина получал:

Пенсию по возрасту — 16 585 тенге

Государственную базовую пенсию — 30 819 тенге

А с января 2025 года выплаты увеличились:

Пенсия по возрасту — 17 995 тенге

Базовая пенсия — 35 134 тенге

Тем не менее, на основании распоряжений налоговой службы, все средства автоматически списывались со счета, нарушая действующие нормы.

Решение суда: деньги должны быть возвращены

Суд признал, что действия органов государственных доходов были незаконными, и обязал вернуть излишне удержанные суммы пенсионеру на его банковский счет.