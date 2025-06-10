В Казахстане рассказали, когда выберут партнера по строительству АЭС

Казахстан планирует в июне 2025 года определиться с иностранным партнером для реализации проекта по строительству первой в стране атомной электростанции. Об этом сообщил генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные энергетические станции» Ернат Бердигулов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Четыре кандидата на выбор

Власти республики рассматривают предложения от четырех международных компаний, обладающих опытом и технологиями в сфере атомной энергетики. Среди них:

CNNC (Китай) — одна из крупнейших китайских государственных компаний в ядерной отрасли;

KHNP (Южная Корея) — южнокорейский энергетический гигант, специализирующийся на АЭС;

Росатом (Россия) — российская государственная корпорация, активно участвующая в атомных проектах по всему миру;

EDF (Франция) — французская электроэнергетическая компания с обширным опытом в сфере мирного атома.

По словам Бердигулова, процесс идет в соответствии с ранее утвержденным графиком, и решение о выборе вендора будет принято в июне.

Местоположение и объем инвестиций

Ранее, в феврале 2025 года, правительство Казахстана официально утвердило Жамбылский район Алматинской области в качестве места для строительства АЭС. Это решение зафиксировано в соответствующем постановлении кабмина.

Общий объем инвестиций, предусмотренных на реализацию проекта, составляет 11,2 миллиарда долларов США.