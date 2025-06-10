В Казахстане рассказали, когда выберут партнера по строительству АЭС

Казахстан планирует в июне 2025 года определиться с иностранным партнером для реализации проекта по строительству первой в стране атомной электростанции. Об этом сообщил генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные энергетические станции» Ернат Бердигулов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Власти республики рассматривают предложения от четырех международных компаний, обладающих опытом и технологиями в сфере атомной энергетики. Среди них:
CNNC (Китай) — одна из крупнейших китайских государственных компаний в ядерной отрасли;
KHNP (Южная Корея) — южнокорейский энергетический гигант, специализирующийся на АЭС;
Росатом (Россия) — российская государственная корпорация, активно участвующая в атомных проектах по всему миру;
EDF (Франция) — французская электроэнергетическая компания с обширным опытом в сфере мирного атома.
По словам Бердигулова, процесс идет в соответствии с ранее утвержденным графиком, и решение о выборе вендора будет принято в июне.
Ранее, в феврале 2025 года, правительство Казахстана официально утвердило Жамбылский район Алматинской области в качестве места для строительства АЭС. Это решение зафиксировано в соответствующем постановлении кабмина.
Общий объем инвестиций, предусмотренных на реализацию проекта, составляет 11,2 миллиарда долларов США.
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