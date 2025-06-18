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18.06.2025, 16:22

МВД разъяснило, кого коснётся амнистия — и что будет с пьяными водителями в Казахстане

Новости Казахстана 0 3 847

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов высказался о том, может ли амнистия, обсуждаемая в стране, распространяться на водителей, нарушивших закон в состоянии алкогольного опьянения. Его комментарий прозвучал на фоне резкого роста числа ДТП в стране с начала 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

 

Фото: Sputnik.kz
Фото: Sputnik.kz

Амнистия зависит от тяжести преступления

Как отметил глава МВД, возможность амнистии напрямую зависит от категории статьи, по которой привлекается человек:

«По амнистии — это все будет зависеть от статей. Особо тяжкие и тяжкие статьи вообще не подпадают. Небольшой и средней тяжести — если нет ущерба», — пояснил Саденов.

ДТП с погибшими — исключение

Министр отдельно подчеркнул, что на водителей, устроивших смертельные аварии в пьяном виде, амнистия распространяться не будет:

«В части водителей, которые допустили ДТП пьяными и при этом люди погибли, то тут разговора нет», — заявил Саденов, исключив возможность снисхождения к таким нарушителям.

Тревожная статистика: число ДТП резко выросло

Ситуация на дорогах Казахстана вызывает серьезные опасения. Согласно данным Комитета по правовой статистике Генеральной прокуратуры, за первые четыре месяца 2025 года в стране зарегистрировано 9,2 тысячи дорожно-транспортных происшествий. Это почти в три раза больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

  • Погибли 558 человек

  • Пострадали около 12,5 тысячи человек

Алматы и Астана — в числе лидеров по аварийности

Особенно острая ситуация наблюдается в крупнейших городах страны:

  • Алматы:

    • 2023 год (январь–апрель): менее 1 000 ДТП

    • 2024 год: почти вдвое больше

    • 2025 год: уже более 2 200 аварий

  • Астана:

    • 2023 год: около 150 аварий

    • 2025 год: более 500 аварий весной — рост в три раза за два года

Такая динамика указывает на обострение дорожной обстановки, несмотря на плотный трафик, к которому, казалось бы, уже привыкли жители мегаполисов.

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