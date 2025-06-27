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27.06.2025, 09:27

Продажа квартир в Казахстане за наличные будет запрещена: сенат одобрил новые штрафы для застройщиков

Новости Казахстана 0 368

В Казахстане готовятся к ужесточению правил для застройщиков на первичном рынке жилья. Сенат одобрил законопроект, который вводит серьезные ограничения и повышенные штрафы за нарушения в сфере долевого строительства. Один из главных запретов — продажа квартир за наличные, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Только безнал: продажа за "кэш" станет незаконной

Согласно новому закону, все финансовые расчеты при покупке жилья у застройщика должны проходить исключительно через банк. Использование наличных денег будет запрещено. За нарушение предусмотрены штрафы, которые могут достигать миллионов тенге.

Основные запреты для застройщиков

В новом законопроекте указано несколько ключевых ограничений, за нарушение которых будут применяться административные меры:

  • Запрет на несанкционированное привлечение средств: Застройщики не смогут собирать деньги с дольщиков без официального разрешения акимата или гарантии Казахстанской Жилищной Компании (КЖК). Ранее такие действия зачастую проводились в обход законодательства, теперь же за это предусмотрены штрафы и даже приостановка строительства.

  • Только официальные сделки: Единственно допустимая форма сделки между застройщиком и покупателем — договор долевого участия, который подлежит обязательной регистрации в системе Казреестр.

  • Никакой рекламы без разрешения: Продвигать жилые комплексы можно будет только после получения разрешения на привлечение средств от дольщиков.

Размер штрафов увеличат почти в 7 раз

На сегодняшний день максимальный штраф за нарушение этих правил составляет 300 МРП (1 179 600 тенге). Однако в рамках нового закона планируется увеличить этот порог до 2 000 МРП — это 7 864 000 тенге по курсу 2025 года.

Облегчения для застройщиков: опыт и объем застройки

Наряду с ужесточением требований, законопроект предусматривает и послабления. Так, чтобы получить право на привлечение средств дольщиков, теперь будет достаточно:

  • иметь не 5 лет, а 3 года опыта работы в строительной отрасли;

  • сдать в эксплуатацию не 5 000, а 3 000 квадратных метров жилья.

Электронные договоры и Центр поддержки дольщиков

Для будущих владельцев жилья нововведения также принесут изменения. Все договоры долевого участия будут заключаться в письменной и электронной форме с обязательной регистрацией в единой информационной системе. Получить полную информацию о статусе проекта и застройщика можно будет в специально созданном Центре поддержки дольщиков.

Когда вступит в силу?

Поправки вступят в законную силу после подписания документа президентом и его официального опубликования.

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