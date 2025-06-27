Продажа квартир в Казахстане за наличные будет запрещена: сенат одобрил новые штрафы для застройщиков

В Казахстане готовятся к ужесточению правил для застройщиков на первичном рынке жилья. Сенат одобрил законопроект, который вводит серьезные ограничения и повышенные штрафы за нарушения в сфере долевого строительства. Один из главных запретов — продажа квартир за наличные, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Согласно новому закону, все финансовые расчеты при покупке жилья у застройщика должны проходить исключительно через банк. Использование наличных денег будет запрещено. За нарушение предусмотрены штрафы, которые могут достигать миллионов тенге.
В новом законопроекте указано несколько ключевых ограничений, за нарушение которых будут применяться административные меры:
Запрет на несанкционированное привлечение средств: Застройщики не смогут собирать деньги с дольщиков без официального разрешения акимата или гарантии Казахстанской Жилищной Компании (КЖК). Ранее такие действия зачастую проводились в обход законодательства, теперь же за это предусмотрены штрафы и даже приостановка строительства.
Только официальные сделки: Единственно допустимая форма сделки между застройщиком и покупателем — договор долевого участия, который подлежит обязательной регистрации в системе Казреестр.
Никакой рекламы без разрешения: Продвигать жилые комплексы можно будет только после получения разрешения на привлечение средств от дольщиков.
На сегодняшний день максимальный штраф за нарушение этих правил составляет 300 МРП (1 179 600 тенге). Однако в рамках нового закона планируется увеличить этот порог до 2 000 МРП — это 7 864 000 тенге по курсу 2025 года.
Наряду с ужесточением требований, законопроект предусматривает и послабления. Так, чтобы получить право на привлечение средств дольщиков, теперь будет достаточно:
иметь не 5 лет, а 3 года опыта работы в строительной отрасли;
сдать в эксплуатацию не 5 000, а 3 000 квадратных метров жилья.
Для будущих владельцев жилья нововведения также принесут изменения. Все договоры долевого участия будут заключаться в письменной и электронной форме с обязательной регистрацией в единой информационной системе. Получить полную информацию о статусе проекта и застройщика можно будет в специально созданном Центре поддержки дольщиков.
Поправки вступят в законную силу после подписания документа президентом и его официального опубликования.
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