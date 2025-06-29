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29.06.2025, 10:25

Иностранные перевозчики попадут под масштабные проверки в Казахстане

Новости Казахстана 0 379

В Казахстане проведут масштабные проверки иностранных транспортных компаний на предмет соблюдения налогового законодательства. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на запрос депутатов мажилиса от фракции «Ақ жол», сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Цель проверок — прозрачность работы перевозчиков

По словам главы правительства, в 2025 году будет организована серия проверок транспортных фирм, в том числе тех, чьи учредители являются нерезидентами Казахстана. Основная задача — обеспечить прозрачность их деятельности и выявить возможные нарушения налоговых обязательств.

Почему депутаты подняли вопрос

Депутаты фракции «Ақ жол» обратили внимание на то, что благодаря выгодному географическому положению Казахстана в последние годы транзитные перевозки через страну значительно возросли. Это позволило увеличить долю отечественных транспортных компаний на международном рынке с 30% до 51%.

Однако с 2022 года наблюдается активная регистрация в Казахстане иностранных перевозчиков, которые, по данным парламентариев, начали пользоваться льготами и квотами, предусмотренными для национальных компаний. При этом они привлекают иностранный капитал, персонал и автопарк, что, по мнению депутатов, наносит ущерб интересам казахстанских предпринимателей.

Угроза для отечественных перевозчиков

По информации депутатов, в результате деятельности иностранных компаний доля казахстанских перевозчиков на рынке снизилась до уровня менее 25%. Они выразили обеспокоенность тем, что подобная тенденция может привести к вытеснению национальных предприятий с рынка, снижению налоговых поступлений в бюджет и даже создать угрозу национальной безопасности.

Требования парламентариев

Фракция «Ақ жол» потребовала от правительства срочно провести комплексную проверку работы иностранных транспортных компаний, ужесточить регулирование в данной сфере и принять меры по защите интересов отечественного бизнеса, чтобы не допустить дальнейшей утраты позиций на рынке международных перевозок.

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