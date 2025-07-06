Коррупционная схема на уличном освещении ВКО: глава центра ГЧП приговорён

Глава центра ГЧП Восточно-Казахстанской области осуждён за хищение свыше 2,26 млрд тенге при модернизации уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее. Вместе с ним приговорены два сотрудника: им назначено от 7 до 8 лет лишения свободы. Суд признал их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, растрате и легализации преступных доходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Суд Усть-Каменогорска вынес приговор экс-главе АО «Региональный центр государственно-частного партнёрства ВКО» Даулету Батырбаеву и двоим его подчинённым — Юрию Халитову и Нуржану Папышеву. Они обвинялись в злоупотреблениях при реализации проекта модернизации уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее.

По материалам дела, чиновники завысили стоимость оборудования и работ, оформив фиктивные акты, и приняли светильники, не соответствующие техническим требованиям — ущерб по этому эпизоду составил 2,5 млрд тенге. Дополнительно было установлено присвоение 122,8 млн тенге путём оформления иска за фиктивные работы, а также завышение стоимости ещё на 206 млн тенге посредством договора, заключённого в конце 2022 года.

Для отмывания средств Батырбаев использовал ООО-прокладку, оформленную на лицо, близкое к одному из подчинённых. Масштаб схемы позволил приобрести элитную недвижимость и автомобиль на 265 млн тенге, зарегистрированные на подставных лиц, однако имущество арестовано судебными органами.

Суд признал Батырбаева и Халитова виновными и назначил по 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на госслужбу. Папышев получил 7 лет с аналогичным запретом, однако без конфискации имущества.

Гражданский иск АО «Региональный центр ГЧП ВКО» удовлетворён частично — взыскано 333,3 млн тенге. Вопрос о компенсации основных потерь в размере 2,26 млрд тенге будет решён в порядке гражданского судопроизводства.

Экспертиза выявила, что уличные светильники не соответствовали 11 техническим параметрам, представляя угрозу эксплуатации, ремонта и безопасности персонала. Теперь их дальнейшая эксплуатация невозможна или дорогостоящая, что лишь усилит ущерб бюджету.

Приговор ещё не вступил в законную силу, но уже вызвал широкий резонанс и поддержку общественности, учитывая масштабы потерь бюджета.