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10.07.2025, 17:00

Уроженец Казахстана получил 17 лет тюрьмы в России по делу о госизмене

Новости Казахстана 0 832

Второй западный окружной военный суд в России вынес приговор гражданину РФ и уроженцу Казахстана Петру Горбунову. Мужчина признан виновным по нескольким тяжким статьям — в том числе в государственной измене, участии в террористической деятельности и незаконном хранении взрывных устройств. Суд назначил ему 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 600 тысяч рублей. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство ТАСС.

Кадр: Youtube
Кадр: Youtube

Что установило следствие

Следователи утверждают, что Горбунов вступил в контакт с представителями запрещённой в России террористической организации. По версии обвинения, он получил задание от этих лиц и обнаружил в лесном тайнике взрывные устройства. В дальнейшем, как считают в правоохранительных органах, он должен был передать эти устройства "связному" для последующего использования в терактах на территории Белгородской области.

Детали дела и отсутствие информации

Когда именно Горбунов был задержан, не уточняется. Однако издание "Медиазона" сообщает, что 13 февраля 2025 года его имя было внесено в реестр "экстремистов и террористов", который ведёт Росфинмониторинг.

Рост числа подобных дел в России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину количество дел о госизмене, шпионаже и сотрудничестве с иностранными государствами заметно выросло. По данным правозащитного проекта "Первый отдел", к концу 2024 года фигурантами таких уголовных дел стали 792 человека.

Подозрения в фабрикации и давление спецслужб

Правозащитники отмечают, что значительное число дел возбуждается в результате провокаций со стороны ФСБ. Чаще всего под подозрение попадают пользователи соцсетей, особенно "ВКонтакте" и Telegram, которые состоят в оппозиционных или антивоенных сообществах. По мнению наблюдателей, это может свидетельствовать о целенаправленном усилении давления на инакомыслящих.

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