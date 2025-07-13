Синоптики обещают жару до +41 °C и грозы с градом в начале недели

В Казахстане 14 июля ожидается жаркая и неустойчивая погода. В ряде регионов прогнозируются грозы, шквалы и даже град, а температура воздуха местами поднимется до +41 °C. Ветер усилится, особенно на юге, где возможны пыльные бури, сообщает Lada.kz . по информации РГП "Казгидромет".

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Согласно данным РГП «Казгидромет», в понедельник, 14 июля, в различных регионах Казахстана ожидаются погодные контрасты. В то время как часть страны окажется под влиянием антициклона с сухой погодой, в других районах пройдут грозовые дожди и возможен град.

«На северо-западе, севере и востоке страны возможен град. На востоке ожидается сильный дождь, шквал. На остальной территории под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков», — сообщили в Казгидромете.

Кроме осадков, в ряде областей усилится ветер, а в Кызылординской области синоптики предупреждают о вероятности пыльных бурь.

Температура воздуха днём 14 июля: