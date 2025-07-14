ЮНЕСКО едет в Казахстан: что спрятано в пещерах Мангистау и степях Сырдарьи?

Министерство культуры и информации Казахстана объявило о предстоящем визите миссии ИКОМОС в сентябре 2025 года. Цель визита — оценка культурных объектов, предложенных для включения в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: e-history.kz

На сегодняшний день в Национальный список нематериального культурного наследия Казахстана входят 79 элементов. Этот перечень был утвержден впервые в 2013 году, когда в него вошли 45 культурных традиций и практик. За прошедшие годы список значительно расширился.

14 казахстанских традиций — в международном списке ЮНЕСКО

С 2013 года Казахстану удалось включить 14 элементов национального культурного наследия в Репрезентативный список ЮНЕСКО. Из них шесть напрямую относятся к казахской культуре:

искусство исполнения кюев на домбре;

национальная борьба қазақ күресі;

игра асык;

весенние обряды коневодов (выпуск жеребцов, кымызмурындык и др.);

танец ортеке;

свадебный обряд беташар.

Общее тюркское наследие: Казахстан — активный участник

Казахстан также активно участвует в продвижении культур, объединяющих тюркские народы. В Список ЮНЕСКО включены восемь элементов, представляющих общее тюркское наследие:

искусство изготовления юрты;

айтыс (поэтические состязания);

праздник Наурыз;

катырма нан (традиционный тонкий хлеб);

культурное наследие Коркыта;

настольная игра тогызкумалак;

саят (традиционная охота с ловчими птицами);

устная фольклорная традиция Ходжи Насреддина.

Что еще планируется включить

В министерстве сообщили, что номинация на включение обряда салбурын (ритуальной охоты) в список ЮНЕСКО сейчас рассматривается Межправительственным комитетом. Решение ожидается после завершения трех-четырехлетнего цикла оценки. Заявка была подана в 2022 году.

Казахстан также участвует в подготовке многонациональной номинации по искусству вышивки сюзане, координатором которой выступает Узбекистан. Подача этой номинации планируется в 2024–2025 годах.

ЮНЕСКО рассматривает памятники истории и архитектуры Казахстана

Кроме нематериальных объектов, Казахстан предлагает включить в Список всемирного наследия ряд памятников истории и культуры. Ранее были признаны:

мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави (внесен в список в 2003 году);

петроглифы ущелья Тамгалы (включены в 2004 году).

Новые заявки Казахстана поданы в рамках двух проектов:

Подземные мечети Мангистау — уникальные архитектурные памятники, среди которых Бекет Ата, Караман Ата, Шопан Ата, Шакпак Ата и Султан Эпе. Шелковый путь: Фергано-Сырдарьинский коридор — в него входят такие древние городища, как Отрар, Сауран, Яссы, Сыганак, Жанкент и памятники оазиса Жетыасар.

Кто такие ИКОМОС и чем они занимаются

Миссия ИКОМОС (Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест) будет проведена в сентябре 2025 года. Эта организация занимается профессиональной экспертизой объектов, предлагаемых к включению в Список всемирного наследия ООН. Основанный в 1965 году, совет играет ключевую роль в сохранении культурного наследия по всему миру.

В Казахстане специалисты ИКОМОС оценят состояние объектов, их культурную и историческую ценность, а также соответствие международным стандартам ЮНЕСКО.