Казнить нельзя помиловать: где в Казахстане поставили запятую

Несмотря на официальную отмену смертной казни в Казахстане, тема не теряет актуальности и продолжает вызывать жаркие споры в обществе. Вопрос «казнить нельзя помиловать» поднимается особенно остро после резонансных преступлений. Tengrinews.kz попытался разобраться, почему страна решила отказаться от высшей меры наказания, что об этом думают эксперты и простые граждане, и можно ли повернуть это решение вспять, сообщает Lada.kz.
По данным Worldpopulationreview, страны мира условно делятся на четыре категории:
Полный отказ: 111 государств полностью исключили смертную казнь. Среди них — Казахстан, европейские страны, а также соседние государства по СНГ.
Мораторий: некоторые страны приостановили применение казни, но не исключили ее из законодательства.
Ограниченное применение: смертная казнь действует только за особо тяжкие преступления.
Полное сохранение: более 50 стран (в том числе США, Китай, Иран, Саудовская Аравия) продолжают применять высшую меру наказания.
1991–1997 гг. — Постепенное исключение казни из законов за ненасильственные преступления. Принят новый Уголовный кодекс с ограничением применения смертной казни.
2003 г. — Президентом введен бессрочный мораторий на исполнение смертных приговоров.
2004 г. — Введена альтернатива — пожизненное заключение.
2007 г. — Смертная казнь оставлена только за терроризм с жертвами и особо тяжкие преступления в военное время.
2021 г. — Казахстан ратифицировал международный протокол об отказе от смертной казни.
2022 г. — На референдуме в Конституцию внесена поправка о полном запрете смертной казни.
Несмотря на запрет, в обществе нет консенсуса:
За отмену — опасения судебных ошибок, гуманистические взгляды, вера в возможность исправления.
За возвращение — желание справедливого возмездия, особенно при жестоких преступлениях.
По данным Генпрокуратуры, с 1994 года в Казахстане было приговорено к смертной казни 73 человека. Однако опросы показывают, что в личной беседе большинство казахстанцев против высшей меры — в том числе из-за риска казни невиновного.
Историк Радик Темиргалиев отмечает, что смертная казнь применялась во всех государственных образованиях на территории Казахстана: от Тюркского каганата до Казахского ханства. Нарушения вроде измены или убийства карались смертью. Однако с ослаблением власти ханов право на вынесение казни переходило к курултаю, и единогласие достигалось редко. Это приводило к снижению наказуемости и росту безнаказанности.
Культуролог Самир Серкебаев считает, что восточный менталитет казахстанцев придает особую значимость силе закона и авторитету власти. Пример Китая показывает, что смертная казнь там действует скорее как сдерживающий механизм. Однако он подчеркивает, что наличие смертной казни само по себе не гарантирует снижения преступности.
Психолог Наталья Ким считает, что сама идея смертной казни глубоко тревожит человека, так как касается самого пугающего — смерти. При этом сторонники казни видят в ней не столько наказание, сколько «высшую справедливость». Противники — люди с развитой эмпатией и гуманизмом, которые опасаются быть ошибочно осужденными сами.
Правозащитник Амангельды Шорманбаев подчеркивает, что отмена смертной казни — это переход к осознанной модели общества, где даже преступник не теряет права на жизнь. Он называет смертную казнь проявлением карательной культуры, не совместимой с демократическими ценностями. По его мнению, в условиях коррупции и слабых институтов риск судебной ошибки слишком высок, чтобы позволить себе такой инструмент.
Бывший следователь N., работавший в органах с конца 1980-х, рассказал, что лично не сомневался в необходимости исполнения закона. Однако теперь, спустя годы, он считает, что смертная казнь может быть допустима только при массовых терактах. В остальных случаях — лучше обойтись пожизненным заключением.
Адвокат Ануар Кайырбеков объясняет: с юридической точки зрения возвращение смертной казни в Казахстане возможно, но для этого потребуется изменение законодательства и поддержка обеих палат парламента. Он считает, что казнь может быть допустима при рецидивах тяжких преступлений, особенно против детей или при терактах.
Некоторые страны возвращали смертную казнь после ее отмены:
Пакистан — отменил мораторий после теракта в Пешаваре.
Индонезия — казнила контрабандистов наркотиков, несмотря на дипломатический конфликт.
США — после перерыва в 1970-х вновь ввели смертную казнь, но ограничили ее сферу применения.
Отказ от смертной казни — это сигнал: государство делает ставку на ценность человеческой жизни и соблюдение прав человека. Как считают эксперты, главная цель — не устрашение, а обеспечение справедливости и неотвратимости наказания. Возвращение смертной казни — это не просто шаг назад, но и отказ от принципов, к которым Казахстан шел десятилетиями.
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