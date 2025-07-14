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14.07.2025, 06:42

Казнить нельзя помиловать: где в Казахстане поставили запятую

Новости Казахстана 0 678

Несмотря на официальную отмену смертной казни в Казахстане, тема не теряет актуальности и продолжает вызывать жаркие споры в обществе. Вопрос «казнить нельзя помиловать» поднимается особенно остро после резонансных преступлений. Tengrinews.kz попытался разобраться, почему страна решила отказаться от высшей меры наказания, что об этом думают эксперты и простые граждане, и можно ли повернуть это решение вспять, сообщает Lada.kz. 

Фото: oxu.az
Фото: oxu.az

Смертная казнь в мире: кто за, кто против

По данным Worldpopulationreview, страны мира условно делятся на четыре категории:

  • Полный отказ: 111 государств полностью исключили смертную казнь. Среди них — Казахстан, европейские страны, а также соседние государства по СНГ.

  • Мораторий: некоторые страны приостановили применение казни, но не исключили ее из законодательства.

  • Ограниченное применение: смертная казнь действует только за особо тяжкие преступления.

  • Полное сохранение: более 50 стран (в том числе США, Китай, Иран, Саудовская Аравия) продолжают применять высшую меру наказания.

Как Казахстан дошел до отмены казни

От суровости к реформам

  • 1991–1997 гг. — Постепенное исключение казни из законов за ненасильственные преступления. Принят новый Уголовный кодекс с ограничением применения смертной казни.

  • 2003 г. — Президентом введен бессрочный мораторий на исполнение смертных приговоров.

  • 2004 г. — Введена альтернатива — пожизненное заключение.

  • 2007 г. — Смертная казнь оставлена только за терроризм с жертвами и особо тяжкие преступления в военное время.

  • 2021 г. — Казахстан ратифицировал международный протокол об отказе от смертной казни.

  • 2022 г. — На референдуме в Конституцию внесена поправка о полном запрете смертной казни.

Аргументы «за» и «против»: мнение общества

Несмотря на запрет, в обществе нет консенсуса:

  • За отмену — опасения судебных ошибок, гуманистические взгляды, вера в возможность исправления.

  • За возвращение — желание справедливого возмездия, особенно при жестоких преступлениях.

По данным Генпрокуратуры, с 1994 года в Казахстане было приговорено к смертной казни 73 человека. Однако опросы показывают, что в личной беседе большинство казахстанцев против высшей меры — в том числе из-за риска казни невиновного.

Историческая справка: смертная казнь в традиционном казахском обществе

Историк Радик Темиргалиев отмечает, что смертная казнь применялась во всех государственных образованиях на территории Казахстана: от Тюркского каганата до Казахского ханства. Нарушения вроде измены или убийства карались смертью. Однако с ослаблением власти ханов право на вынесение казни переходило к курултаю, и единогласие достигалось редко. Это приводило к снижению наказуемости и росту безнаказанности.

Менталитет и право: взгляд культуролога

Культуролог Самир Серкебаев считает, что восточный менталитет казахстанцев придает особую значимость силе закона и авторитету власти. Пример Китая показывает, что смертная казнь там действует скорее как сдерживающий механизм. Однако он подчеркивает, что наличие смертной казни само по себе не гарантирует снижения преступности.

Психология: почему тема вызывает столько эмоций

Психолог Наталья Ким считает, что сама идея смертной казни глубоко тревожит человека, так как касается самого пугающего — смерти. При этом сторонники казни видят в ней не столько наказание, сколько «высшую справедливость». Противники — люди с развитой эмпатией и гуманизмом, которые опасаются быть ошибочно осужденными сами.

Правозащитники: «Жизнь — абсолютная ценность»

Правозащитник Амангельды Шорманбаев подчеркивает, что отмена смертной казни — это переход к осознанной модели общества, где даже преступник не теряет права на жизнь. Он называет смертную казнь проявлением карательной культуры, не совместимой с демократическими ценностями. По его мнению, в условиях коррупции и слабых институтов риск судебной ошибки слишком высок, чтобы позволить себе такой инструмент.

Позиция правоохранителя: опыт изнутри

Бывший следователь N., работавший в органах с конца 1980-х, рассказал, что лично не сомневался в необходимости исполнения закона. Однако теперь, спустя годы, он считает, что смертная казнь может быть допустима только при массовых терактах. В остальных случаях — лучше обойтись пожизненным заключением.

Юридическая перспектива: может ли смертная казнь вернуться?

Адвокат Ануар Кайырбеков объясняет: с юридической точки зрения возвращение смертной казни в Казахстане возможно, но для этого потребуется изменение законодательства и поддержка обеих палат парламента. Он считает, что казнь может быть допустима при рецидивах тяжких преступлений, особенно против детей или при терактах.

Международный опыт: как это бывает

Некоторые страны возвращали смертную казнь после ее отмены:

  • Пакистан — отменил мораторий после теракта в Пешаваре.

  • Индонезия — казнила контрабандистов наркотиков, несмотря на дипломатический конфликт.

  • США — после перерыва в 1970-х вновь ввели смертную казнь, но ограничили ее сферу применения.

Гуманизм как государственная политика

Отказ от смертной казни — это сигнал: государство делает ставку на ценность человеческой жизни и соблюдение прав человека. Как считают эксперты, главная цель — не устрашение, а обеспечение справедливости и неотвратимости наказания. Возвращение смертной казни — это не просто шаг назад, но и отказ от принципов, к которым Казахстан шел десятилетиями.

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