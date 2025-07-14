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14.07.2025, 07:14

Алдар Косе, Аяз Ата и буква «Z»: существует ли в Казахстане список запрещенных имен - ответ Минюста

Новости Казахстана 0 544

Министерство юстиции Республики Казахстан дало официальный ответ на вопрос о том, существует ли в стране список имён, запрещённых для регистрации при рождении ребёнка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Имена мифологических персонажей не запрещены

В частности, журналистов интересовало, допускается ли присваивать детям имена, связанные со сказочными и мифологическими персонажами, такими как Алдар Косе или Аяз Ата. Также был поднят вопрос о возможности использовать:

  • имена с негативной или оскорбительной окраской,

  • имена, состоящие из одной буквы,

  • имена, превышающие 30 знаков.

Позиция Министерства юстиции

В ответе Минюста подчеркивается, что в соответствии с действующим законодательством выбор имени — это право родителей или законных представителей ребенка. Ограничения на наименование отсутствуют.

«Каких-либо ограничений при присвоении имени ребенку не предусмотрено. Также отсутствует перечень “нежелательных” или запрещенных имен», — говорится в официальном разъяснении ведомства.

Допускается и присвоение двойного имени — либо через дефис, либо с раздельным написанием, но не более двух имен.

Что изменилось в порядке регистрации имен

Также в министерстве напомнили, что с 14 июля 2022 года в Казахстане была упразднена отдельная процедура государственной регистрации перемены имени, фамилии и отчества. Теперь любые изменения этих данных фиксируются напрямую в документах:

  • в свидетельстве о рождении,

  • в свидетельстве о заключении или расторжении брака — в зависимости от конкретной ситуации.

Вывод: в Казахстане нет ограниченного списка имен, и родители вправе назвать ребенка как угодно — даже именем фольклорного персонажа, если это не противоречит здравому смыслу и не нарушает права ребенка.

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