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14.07.2025, 08:53

В Казахстане изменили правила раздела имущества после развода

Новости Казахстана 0 917

Верховный суд Казахстана внес важные изменения в порядок рассмотрения дел о разделе имущества после развода, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: simya.24tv.ua
Фото: simya.24tv.ua

Согласно новым правилам, срок исковой давности отсчитывается не с момента официального расторжения брака, а с того дня, когда стало известно о нарушении имущественных прав. Эти изменения признаны более справедливыми и направлены на защиту интересов бывших супругов

Как было раньше: три года с момента развода

Ранее, согласно пункту 6 статьи 37 Кодекса «О браке (супружестве) и семье», иски о разделе совместно нажитого имущества могли подаваться в течение трех лет после расторжения брака. Если этот срок истекал, суды отказывали в рассмотрении дела, независимо от новых обстоятельств или обнаруженного скрытого имущества.

Юрист Данияр Байгабатов пояснил:

«Если супруги развелись, скажем, в 2020 году, а в 2025 году один из них узнал о скрытом имуществе — машине, квартире или вкладе, — суд отказывался рассматривать иск, ссылаясь на истечение срока давности».

Это, по мнению юристов, ставило многих граждан в уязвимое положение и фактически ограничивало их доступ к правосудию.

Что изменилось: срок начинается с момента обнаружения нарушения

Теперь все иначе. Согласно новой редакции нормативного постановления Верховного суда, трехлетний срок для подачи иска о разделе имущества начинается с того момента, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своих имущественных прав. Это означает, что даже если после развода прошло больше трех лет, но одна из сторон обнаружила сокрытие активов, она все еще может обратиться в суд.

Конституционный суд признал прежнюю норму противоречащей основному закону

Импульсом к пересмотру закона стало обращение гражданина в Конституционный суд. В декабре 2024 года он попросил признать действующую норму неконституционной. 4 декабря суд удовлетворил его обращение, указав, что ограничение по сроку лишает человека законного права на свою долю в совместно нажитом имуществе.

«Прежняя норма фактически посягала на само право частной собственности», — отметили в Конституционном суде.

Мнение эксперта

Данияр Байгабатов — юрист из Астаны с более чем 10-летним стажем. Он окончил Карагандинский университет имени академика Букетова и возглавляет юридическую компанию. По его словам, изменение практики — это важный шаг к укреплению принципов справедливости и правовой защищенности граждан:

«Теперь у людей есть реальная возможность отстоять свои имущественные права, даже если они узнали о нарушениях спустя годы после развода».

Итоги: больше защиты для пострадавших сторон

Изменения в законодательстве позволят восстановить справедливость в случаях, когда имущество было скрыто одним из супругов. Нововведение уже вступило в силу и применяется в судебной практике. Это решение стало важным шагом к более справедливому и гибкому подходу к вопросам раздела имущества в Казахстане.

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