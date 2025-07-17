В ночь с 18 на 19 июля в Казахстане приостановят работу ключевых цифровых платформ

АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сообщило о временном ограничении доступа к государственным электронным сервисам. Остановка работы запланирована на 19 июля 2025 года с 02:00 до 08:00 утра, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Когда и почему отключат сервисы

Это связано с проведением регламентных технических мероприятий, направленных на улучшение стабильности и бесперебойного функционирования сопровождаемых НИТ цифровых проектов. Временной промежуток выбран специально с учетом минимальной активности пользователей.

Что именно станет недоступным

В указанный период будут временно приостановлены:

портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile , включая сервис "Цифровые документы" ;

электронная система обращений граждан e-Otinish ;

портал лицензирования E-license ;

компоненты Открытого правительства ;

сервисы Национального удостоверяющего центра РК ;

ряд других государственных платформ, находящихся на сопровождении АО "НИТ";

услуги, предоставляемые через приложения банков второго уровня и иные системы, интегрированные через шлюз электронного правительства.

Что советуют пользователям

Чтобы избежать неудобств, связанных с недоступностью сервисов, в НИТ рекомендуют: