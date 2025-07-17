В ночь с 18 на 19 июля в Казахстане приостановят работу ключевых цифровых платформ

АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сообщило о временном ограничении доступа к государственным электронным сервисам. Остановка работы запланирована на 19 июля 2025 года с 02:00 до 08:00 утра, сообщает Lada.kz.
Это связано с проведением регламентных технических мероприятий, направленных на улучшение стабильности и бесперебойного функционирования сопровождаемых НИТ цифровых проектов. Временной промежуток выбран специально с учетом минимальной активности пользователей.
В указанный период будут временно приостановлены:
портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile, включая сервис "Цифровые документы";
электронная система обращений граждан e-Otinish;
портал лицензирования E-license;
компоненты Открытого правительства;
сервисы Национального удостоверяющего центра РК;
ряд других государственных платформ, находящихся на сопровождении АО "НИТ";
услуги, предоставляемые через приложения банков второго уровня и иные системы, интегрированные через шлюз электронного правительства.
Чтобы избежать неудобств, связанных с недоступностью сервисов, в НИТ рекомендуют:
заблаговременно завершить все необходимые онлайн-операции;
при необходимости — подготовить бумажные оригиналы документов, которые могут потребоваться в утренние часы 19 июля.
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