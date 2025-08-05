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05.08.2025, 13:12

Цены на мясо вышли из-под контроля в Казахстане: Министр раскрыл настоящие причины подорожания

Новости Казахстана 0 591

На пресс-конференции 5 августа 2025 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, что стоит за подорожанием мяса и какие меры предпринимаются для стабилизации ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

© Sputnik / Александр Кряжев
© Sputnik / Александр Кряжев

Основные причины роста цен

По словам министра, удорожание мяса обусловлено двумя основными факторами:

  • Мировая конъюнктура. На глобальном рынке наблюдаются изменения объемов поставок со стороны ведущих экспортеров мяса — Бразилии и Аргентины. Это влияет на баланс спроса и предложения во всем мире.

  • Разница цен с соседними странами. В государствах-соседях стоимость мяса существенно выше, что вызывает переток продукции из Казахстана. Возрастает рыночный спрос, и это поднимает цены внутри страны.

Дефицита мяса нет

Арман Шаккалиев подчеркнул: несмотря на рост цен, дефицита мяса в Казахстане не наблюдается. Министерство провело сверку с производителями, и по данным на сегодняшний день, объемы на внутреннем рынке достаточны.

Особое внимание уделяется регионам, где зафиксировано резкое повышение цен — в частности, Алматы и Шымкенту. Там, по словам министра, оперативно применялись регулирующие меры.

Субсидии и контроль: кто обязан поставлять на внутренний рынок

Министр напомнил, что производители, получившие государственные субсидии, обязаны реализовывать свою продукцию в пределах страны. Это контролирует Министерство сельского хозяйства, чтобы исключить случаи, когда удешевленное за счет бюджета мясо уходит на экспорт.

Отсюда и цена в 175 тенге за килограмм — это обязательство, сопровождаемое субсидированием.

Удержание ценового коридора — основная задача

В условиях рыночной экономики государство не может напрямую диктовать цены, однако стремится удерживать рост в заданных пределах:

  • Допустимое месячное изменение цен — не более 0,4%.

  • Общий годовой коридор по инфляции — 7,5–8%.

Для этого министерство применяет товарные интервенции, а также пресекает нелегальный вывоз мяса, особенно в разделанном виде с ветеринарными сертификатами.

Мясо как система взаимосвязей

Арман Шаккалиев отметил, что цена на говядину влияет не только на сам рынок этого мяса, но и на стоимость других видов — конины и курятины. Эти товары взаимозаменяемы для потребителя, и при росте цены на один продукт спрос автоматически смещается к другому.

Министр: перекупщиков с наценкой в 300% больше нет

По словам главы МТИ, миф о «страшных перекупщиках» не соответствует действительности. Министерство провело анализ рынка и не выявило случаев, когда посредники накручивали цену в три раза.

«В торговле давно нет перекупщиков с наценкой в 300%. Это уже скорее отговорка. Мы отслеживаем ситуацию и видим реальные причины колебаний цен», — заявил министр.

Господдержка сельхозотрасли остается масштабной

В заключение министр подчеркнул, что государство продолжает оказывать масштабную поддержку сельскому хозяйству. Это позволяет сохранять доступность мясной продукции для населения, несмотря на глобальные и региональные вызовы.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Наверное пенсионерам пенсию подняли, вот и рост цен.
05.08.2025, 12:14
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