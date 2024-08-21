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21.08.2024, 15:58

Они первые в битве за жизнь: с чем сталкиваются работники Скорой помощи в Актау

Лада TV 0 691 Сергей Кораблев

Сегодня мы поговорим о работе Скорой и неотложной помощи, где на кону – жизнь человека, и получим ответы на вопросы у фельдшера, выезжающего на вызовы.

Фото автора
Фото автора

Все мы хотим быть здоровыми, активными и трудоспособными. Наша жизнь состоит из зигзагов. В одном случае они приводят к счастливым событиям, в других – к негативным ситуациям, когда необходима помощь - Скорая помощь.

Моя родная сестренка проходила государственную практику на базе Скорой помощи. После каждого дежурства (а это 24 часа, то есть сутки) буквально проваливалась в глубокий сон, выпадая на день из активной жизни. После двух месяцев практики она поклялась, что ни при каких обстоятельствах не хочет работать там, хотя на тот момент она еще не была обременена семьей и детьми. Вот такая история.

А теперь мы поговорим с теми, кто всё-таки работает в этой сфере, причём, уже долго. Нашим собеседником стала линейный фельдшер Айгюн Гусейнова.

После окончания медицинского колледжа Меридиан в 2003 году по квалификации фельдшер-акушер она работала в ОПЦ, но спустя полгода поняла, что возможность помочь пациентам в экстренной ситуации для нее важнее и пришла в Скорую помощь, где и работает по сей день.

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