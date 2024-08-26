Белое и Черное: Lada.kz показала плюсы и минусы Скальной тропы в Актау

Во втором выпуске рубрики «Белое и Черное» корреспонденты Lada.kz изучили Скальную тропу, обнажив ее достоинства и недостатки.

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Корреспонденты Lada.kz совершили променад по одной из главных достопримечательностей Актау – Скальной тропе.

Место массового досуга ежедневно привлекает десятки жителей и гостей города своей уникальной природой, морем и безупречными закатами. Помимо прочего локация радует местами отдыха, пирсами, смотровой площадкой. Ночью же с включением подсветки тропа окрашивается в разные цвета по всей территории скалы, что создает особую атмосферу во время пеших прогулок.

Стоит упомянуть возможность прокатиться на яхтах, катерах и гидроскутерах.

Тем не менее, выявлен и ряд минусов. На текущий момент объект нуждается в обновлении и ремонте: были замечены разломанные перила, дыры в дорожках, что, вероятно, является результатом действий вандалов. Смотровую площадку успели облюбовать мелкие предприниматели, превращающие одно из красивейших мест областного центра в базар. Немаловажным остается вопрос безопасности: на Скальной тропе не раз происходили обвалы породы, которые по счастливой случайности обошлись без жертв и пострадавших. Однако на текущий момент работа властей в этом направлении слабая.

Подробнее в видео.

Ирина Логвинова, Алия Шарипова