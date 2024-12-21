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21.12.2024, 13:53

Малыши замерзают в детском саду в Актау

Лада TV 0 2 568 Наталья Вронская

Родители малышей детского сада №26 в 11 микрорайоне устали кутать детей в теплые вещи. В государственном учреждении практически отсутствует отопление. Помещения греют обогревателями поочередно, чтобы избежать проблем с электропроводкой.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Пока греется игровая, в спальной комнате царит зима. Включать обогреватели сразу во всех помещениях воспитатели не рискуют из-за проблем с электропроводкой. Температура воздуха в государственном детском саду не превышает 15 градусов тепла.

Прошлой зимой была уже похожая ситуация. В январе, когда ударили сильные морозы, в садике стало очень холодно. Мы с родителями подавали письменные обращения, устно жаловались. Обещали все исправить. И, вот, видим результат: год прошел, дети опять мерзнут. Одеваем их в садик, будто на улицу гулять выпускаем, - рассказала одна из родительниц. 

 От проветриваний помещений здесь отказались – дорога каждая частица тепла. Спят воспитанники учреждения в теплых кофтах, иначе, говорят родители, с сон-часа прямая дорога на больничный.

Проблемы с отоплением начались 2 декабря, резко упало давление. Мы обратились в коммунальные службы, приехали, посмотрели. Выяснили, что соседний дом установил задвижку какую-то. Ее убрали. Однако в корне это ситуацию не изменило, - рассказала заведующая детским садом «Карлыгаш» Мереке Мендибайкызы.

Неприятных историй с отоплением у жителей Актау немало. С начала отопительного сезона жалобы на нехватку тепла поступают из разных домов, госучреждений, а иногда и целых микрорайонов. Помимо нехватки мощностей есть и точечные проблемы. Так, в желании обеспечить теплом свое жилье люди устанавливают насосы и другие дополнительные устройства, что зачастую является причиной нехватки отопления в соседних домах. Вот и здесь, в детском саду №26, чтобы исправить ситуацию, обещают закупить подобное оборудование.

Причина плохого отопления в установке насосов на верхних этажах в жилых домах и подъездах. К ним поступает больше тепла, зато детскому саду его не хватает.  Чтобы решить вопрос, было принято решение тоже купить тепловой насос, - говорит руководитель Актауского городского отдела образования Гани Курмангалиев.

По заверениям ответственных лиц в детском саду №26 в ближайшее время потеплеет. Однако сам факт установки еще одного насоса вполне может стать причиной дефицита отопления в каком-нибудь доме или учреждении. К сожалению, эти последствия вряд ли заботят родителей и маленьких дошколят. Ведь ровно также поступили с ними жители соседних домов, стараясь утеплить свои квартиры.

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