Ветрогенераторы в Мангистау – зло или благо? Видеосюжет Lada.kz

Ветрогенераторы давно зарекомендовали себя, как альтернативный, а, главное, более экологичный источник энергии. Устройства вот уже несколько лет устанавливают и в Мангистауской области. Чиновники докладывают о строительстве новых ветроэлектростанций (ВИЭ), а также о выработанных ими объемах энергии. Однако, настолько ли ВИЭ «зеленая» и экологичная история, которая не таит в себе рисков для окружающей среды? Рассмотрим «за» и «против» вместе с Lada.kz .

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Современная ветряная энергетика сформировалась лишь в 1980-е годы. Несмотря на довольно короткий срок, устройства стремительно «завоевывают» мир. В таких странах, как Испания, Ирландия, Португалия значительную часть потребностей в электроэнергии покрывает именно ветер. В Дании цифра превысила 57%.

Не обошла стороной ветроэнергетика и Мангистаускую область. На сегодняшний день «ветряки» установлены в Мунайлинском, Тупкараганском, Каракиянском районах. По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, общая мощность объектов составляет 65,5 мВт.

Еще одну станцию до 2026 года власти намерены построить в 8 километрах от Жанаозена.

Как уточняют чиновники, ветрогенераторы служат хорошим подспорьем для региона, однако их производительность зависит от погодных условий, тем самым являясь неустойчивым источником энергии. При этом есть ряд факторов, которые могут повлиять на состояние окружающей среды, и их важно учитывать при возведении таких объектов.

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