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03.06.2025, 17:21

«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада

Лада TV 0 1 981 Наталья Вронская

В редакцию Lada.kz обратились родители трехлетнего мальчика, который, по их словам, подвергался жестокому обращению со стороны воспитателя в детском саду №35. Семья уверяет, что с ребенком произошли серьезные поведенческие изменения: он стал пугаться громких звуков, закрывает голову руками при резких движениях, перестал идти на контакт со взрослыми, отказывается идти в сад.

фото иллюстративное. Сгенерировано чатом GPT
фото иллюстративное. Сгенерировано чатом GPT

Подозрения в недопустимом отношении к малышу появились у родителей несколько месяцев назад. Но мать обратилась к директору с просьбой показать записи с камер видеонаблюдения в группе только 14 мая, чтобы убедиться, не происходит ли чего-то недопустимого. Однако, как рассказывают родители, им сначала отказали, сославшись на то, что доступа к записям видеонаблюдения у директора нет и ей нужно вызывать специалистов.

«Позже вопрос жестокого обращения поднялся в родительском чате. И, вот когда несколько мам пришли к директору, после шума им все же показали записи, но посмотреть они успели всего три дня. Моя жена успела заснять эпизоды: как воспитатель дает подзатыльник сыну, щипает, бьёт по рукам, бьёт по ноге сына 3 раза, после отводит его голого в туалет, не включая свет, слышен шлепок, а после — его истошный плач, далее воспитатель оставляет его в туалете около 20 минут, ребенок боится и закрывает голову руками, когда к нему подходит воспитатель», - рассказывает отец мальчика.

По его словам, семья не планировала обращаться в полицию или выносить ситуацию в публичное поле. Единственное требование к директору было уволить воспитателя по статье, чтобы исключить дальнейшую работу с детьми.

«Я просто сказал: «Вы должны уволить этого человека по статье, чтобы она больше не работала с маленькими детьми». Мы не хотели подвергать риску других малышей. Сейчас мы проходим через ад — психиатры, логопеды, ребенок всячески избегает контакта со взрослыми. Врачи советуют перевести ребёнка в коррекционный сад. Я такого никому не пожелаю», — говорит мужчина.

Однако, по словам родителей, остается неизвестным, уволили ли воспитателя. Отец выждал некоторое время и всё же обратился в полицию.

«Мы подали два заявления: одно на изъятие видеозаписей, второе — на саму воспитательницу. Но в базе зарегистрировали только первое. Позже нам сказали, что камеры детского сада ремонтировали и записи отсутствуют,  это было в выходной день, после того, как мы написали заявленияе в полицию. Записи с камер исчезли. Что именно делала эта женщина,  и не только с нашим ребёнком,  мы теперь вряд ли узнаем. Полиция молчит. Думаю, дело могут просто прикрыть», — добавляет отец.

Редакция Lada.kz направила информационные запросы в отдел образования и Департамент полиции Мангистауской области через систему e-өтініш 27 мая. Вчера, 2 июня, корреспонденту звонил участковый 32 микрорайона, к которому попало обращение журналиста. Страж порядка в растерянности, не знал, что с этим делать, поскольку указанный в обращении детский сад №35 находится в 12 микрорайоне, о чем он узнал из «Гугла», однако в центре распределения поступающих заявлений, по всей видимости, поисковые системы отсутствуют.

Видео, снятое с камер наблюдения родителями, доказывающее грубое отношение к ребенку, можно посмотреть по ссылке снизу.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не в коем случае нельзя допускать к детям.
04.06.2025, 05:01
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