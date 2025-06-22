Мода как язык единства: в Актау стартовал первый международный модельный конкурс

В Актау прошло открытие первого модельного конкурса международного уровня. Представители восьми стран собрались на Model Cup-2025 для того, чтобы состязаться за звание лучших среди женщин и мужчин, а к тому же, продвигать культуру тюркского народа в индустрии моды, передает Lada.kz .

Фото: Lada.kz

Мероприятие разделено на три дня и пройдет с 20 по 22 июня на сцене амфитеатра, куда могут прийти все желающие, чтобы поддержать творческую инициативу и оценить масштабы конкурса самостоятельно.

Как уточняют организаторы мероприятия, модельный конкурс является не просто ярким шоу, но и важным вкладом в поддержку и укрепление дружбы между тюркскими народами.

Место: набережная 15 микрорайона, амфитеатр.

Время: 19:00 часов.

Автор: Аяулым Бейсенова.