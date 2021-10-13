Круглосуточно в зоне доступа благодаря Beeline

- Из-за пандемии, когда в регионе были выставлены блокпосты, журналистам добраться до жителей сёл стало намного сложнее. Быть на связи с жителями аулов помогала качественная мобильная связь, благодаря которой они сообщали нам о своих проблемах касательно нехватки воды, дефицита лекарств, полива деревьев и плохих дорог. С помощью связи жители сёл не были отрезаны от мира, и мы помогали решать их проблемы, передавая запросы ответственным лицам, чтобы оказать им содействие, - говорит репортер Диляра Искакова.

- Участие в проекте «250+» не всегда бывает рентабельным. Каждый понимает, что во многих сёлах, особенно в тех, которые расположены далеко от города, проживает небольшое количество людей. Всего 250 человек – это примерно 50-60 домов. А вот стоимость установки базовых станций в таких сёлах достаточно высокая. Поэтому высокоскоростной интернет и качественная связь «приходят» в такие населенные пункты только благодаря тесному сотрудничеству государства и мобильных операторов, - говорит Сергей Проненко, начальник технического отдела в г.Актау.

- За 2020 год по собственной программе и в рамках проекта «250+» мы обеспечили доступ к высокоскоростному мобильному интернету в 660 населённых пунктах по всему Казахстану, тем самым перевыполнив годовой план в два раза. В 2021 году мы наращиваем темп, строим тысячи базовых станций связи по всему Казахстану. Наша цель — обеспечить стабильную и высокоскоростную связь в аулах, посёлках и городах, — говорит Олег Снимщиков, технический директор Beeline Казахстан.