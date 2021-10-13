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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 09:36

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Круглосуточно в зоне доступа благодаря Beeline

Beeline Казахстан
В Мангистауской области продолжается работа по подключению к сети отдалённые населённые пункты. С начала проекта «250+» связь и интернет Beeline появились в 15 сёлах, где проживают около 19 тысяч человек.

Современное поколение настолько привыкло к безграничным возможностям, которые дают информационные технологии, что слабо представляет себе, что делать, когда нет интернета. Особенно, учитывая пандемию, из-за которой школьникам приходилось учиться дома, а взрослым – работать на «удалёнке». Поэтому сейчас перед государством и мобильными операторами стоит задача повысить доступность интернета не только в городах, но и в сёлах, где количество населения превышает 250 человек. Проект, который этому способствует, называется «250+». Стоит заметить, что сельчане – это активные пользователи интернета и всех возможностей, которые дает Всемирная паутина, от получения госуслуг до проявления гражданской инициативы для решения проблем в сёлах. Это подтверждает и статистика Beeline, согласно которой трафик в населённых пунктах региона вырос на 53 процента (сравнение за первое полугодие 2020 и 2021 гг.), а вот в городе всего на 35 процентов.

- Из-за пандемии, когда в регионе были выставлены блокпосты, журналистам добраться до жителей сёл стало намного сложнее. Быть на связи с жителями аулов помогала качественная мобильная связь, благодаря которой они сообщали нам о своих проблемах касательно нехватки воды, дефицита лекарств, полива деревьев и плохих дорог. С помощью связи жители сёл не были отрезаны от мира, и мы помогали решать их проблемы, передавая запросы ответственным лицам, чтобы оказать им содействие, - говорит репортер Диляра Искакова.


Реализация проекта «250+» обеспечит доступ к широкополосному интернету и качественной связи жителям около 1000 отдалённых населённых пунктов страны, и сеть появится там, где ранее не было связи.

- Участие в проекте «250+» не всегда бывает рентабельным. Каждый понимает, что во многих сёлах, особенно в тех, которые расположены далеко от города, проживает небольшое количество людей. Всего 250 человек – это примерно 50-60 домов. А вот стоимость установки базовых станций в таких сёлах достаточно высокая. Поэтому высокоскоростной интернет и качественная связь «приходят» в такие населенные пункты только благодаря тесному сотрудничеству государства и мобильных операторов, - говорит Сергей Проненко, начальник технического отдела в г.Актау.


С марта 2020 года компания Beeline подключила к сети 15 сёл в Мангистауской области (например, в Бейнеуском районе посёлки Туруш и Тажен, в Мангистауском районе п.Шайыр, Уштаган и Жармыш), где проживают почти 19 тысяч человек. Оператор проводил работы как по проекту «250+», так и в рамках своего плана по обеспечению населения связью.

- За 2020 год по собственной программе и в рамках проекта «250+» мы обеспечили доступ к высокоскоростному мобильному интернету в 660 населённых пунктах по всему Казахстану, тем самым перевыполнив годовой план в два раза. В 2021 году мы наращиваем темп, строим тысячи базовых станций связи по всему Казахстану. Наша цель — обеспечить стабильную и высокоскоростную связь в аулах, посёлках и городах, — говорит Олег Снимщиков, технический директор Beeline Казахстан.


Beeline постоянно занимается улучшением качества сети для своих клиентов и ведёт масштабную работу по подключению удалённых населённых пунктов к интернету. Оператор обслуживает 9,5 млн абонентов в Казахстане и входит в 30 крупнейших налогоплательщиков Казахстана, а также является оператором связи №1 в Казахстане по качеству мобильного интернета, согласно данным компании Vigo.

Партнерский проект "Лады" и Beeline Казахстан



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