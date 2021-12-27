Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев наградил энергетиков АО «МРЭК»

- Сфера энергетики — это сила, движущая социальной сферой и индустрией, она является золотым ядром экономики, основным локомотивом. Энергетика одна из основных экономических опор Независимого Казахстана и часть нашей повседневной жизни. За последние годы данная сфера стремительно развивается. Несмотря на погодные условия и времена года, вы бесперебойно обеспечиваете электрической энергией и теплом социальные объекты, предприятия и жилые дома. От имени жителей региона выражаю благодарность за ваш нелегкий труд, - сказал аким области.

- Коллективом предприятия проделана неоценимая, огромная работа по комплексной электрификации Мангистауской области. Достигнутые успехи сотрудников — это результат многолетнего опыта, высокий профессионализм и самоотверженный труд. Нас много, и все мы часть одного целого – одной компании, одной команды. Ваш труд заслуживает особой признательности и уважения. От вашего профессионализма, ответственного отношения к делу во многом зависят укрепление энергетической безопасности нашего региона. В первую очередь, в текущем году нам удалось не допустить производственного травматизма – это основной показатель нашей работы, поскольку самое ценное – это человеческий ресурс. Это заслуга всего коллектива предприятия. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём энергетика Республики Казахстан! Хочу поблагодарить коллег за ответственность в выполнении производственных задач и взаимовыручку. Я уверен, что благодаря профессионализму, настойчивости и творческому подходу нам по силам решать поставленные задачи и осуществлять самые смелые замыслы. В этот праздничный день желаю безаварийной работы, нескончаемой жизненной энергии, крепкого здоровья и благополучия. Пусть никогда в вашей душе не погаснет огонь искренней преданности своему делу, а профессиональная деятельность приносит заслуженный успех, - сказал председатель правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Айдар Махамбет.

В честь 55-летия предприятия и Дня энергетики РК глава региона Нурлан Ногаев посетил АО «МРЭК».Глава региона Нурлан Ногаев ознакомился с деятельностью предприятия и посетил региональный диспетчерский центр. РДЦ обеспечивает оперативно-диспетчерский персонал расчетно-аналитической поддержкой, тем самым повышает качество и оперативность принятия решений по управлению электрическими сетями АО «МРЭК» при предотвращении возможных технологических нарушений и аварийных ситуаций.В ходе посещения предприятия Нурлан Ногаев встретился с работниками предприятия. Специалисты отрасли всегда находятся на самом важном рубеже, обеспечивая население электрической энергией. От успешной работы специалистов АО «МРЭК» во многом зависит энергетическая безопасность региона. У коллектива предприятия за плечами долгий и непростой путь электрификации региона. Более полувека главной целью компании остаётся качественное и бесперебойное электроснабжение Мангистауской области.Глава региона поздравил собравшихся с Днём энергетики РК и пожелал дальнейших успехов в работе.Нурлан Ногаев вручил медаль «За вклад в электроэнергетическую отрасль» заместителю председателя правления по эксплуатации АО «МРЭК» Жаксылыку Берикжановичу Сагымбекову. В профессии Жаксылык Берикжанович более 20 лет, и за это время прошёл непростой путь от электромонтера до руководящей должности. Энергетик всю жизнь посвятил отрасли, свою профессию он называет не иначе как призванием. В этот же день Жаксылыка Берикжановича ждала ещё одна награда, он был удостоен медали «Құрмет белгісі» от имени Казэнергопрофсоюза.За добросовестное отношение к работе, своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей, за стремление к развитию и профессиональному росту аким региона вручил нагрудный знак «Заслуженный энергетик» главному инженеру Жетыбайского РЭС Мирзагулу Адаевичу Инжибаеву.Также глава региона вручил благодарственное письмо председателю правления АО «МРЭК» Айдару Махамбет за вклад в социально-экономическое развитие Мангистауской области.В церемонии награждения также принял участие председатель ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков» Оразбек Бекбас. Он вручил энергетикам предприятия заслуженные награды за высокий профессионализм, добросовестное исполнение трудовых обязанностей и активную общественную деятельность.Медалью «Еңбек озаты» от имени Федерации профсоюзов РК был награждён председатель профсоюзного комитета ОО «Локальный профсоюз АО «МРЭК» Бауыржан Алибеков. Бауыржан Туймабаевич возглавляет профсоюз АО «МРЭК» третий год. Неоднократно поощрялся различными государственными и отраслевыми наградами.В этот день награды ждали и других достойных работников энергетической отрасли. За значительный вклад в развитие электросетевого комплекса, профессионализм и преданность профессии более 50 сотрудникам АО «МРЭК» были вручены почётные грамоты и благодарственные письма от имени Казахстанской электроэнергетической ассоциации, ТОО «Казахстанские коммунальные системы», Казэнергопрофсоюза, Ассоциации KAZENERGY.Высокого звания «Заслуженный энергетик Казахстанской электроэнергетической ассоциации» удостоен Кыдырбек Майланов, начальник Бейнеуского района электрических сетей АО «Мангистауская региональная электросетевая компания». За 29-летний трудовой путь Кыдырбек Табылганович прошёл все ступени: от электромонтера до руководящей должности. И всё это время неустанно развивался в техническом направлении, постоянно пополнял свои знания, следил за новыми технологиями в энергетической отрасли. По сей день опытный энергетик является мудрым наставником для молодых специалистов, передавая им свои профессиональные знания и многолетний опыт. За многолетнюю работу, профессиональные качества и вклад в энергетическую отрасль Кыдырбек Майланов неоднократно поощрялся отраслевыми наградами. В 2020 году награждён юбилейной медалью в честь 100-летия ГОЭЛРО. Как говорит сам Кыдырбек Майланов, секрет достижения успеха в работе достаточно прост - нужно любить выбранную профессию, искренне и с уважением относиться к коллегам, ценить старших и перенимать у них бесценный опыт работы, помогать молодым и стремиться стать лучшим, осваивая новые технологии производства.Звание «Почётный энергетик Казахстанской электроэнергетической ассоциации» получил диспетчер Жетыбайского РЭС Тойир Кидирбаевич Идрисов.Знаком «Ардагер энергетик Казахстанской электроэнергетической ассоциации» был награждён Бесимбай Жексенович Сарниязов, водитель оперативно-выездной бригады Актауского РЭС. Трудовой путь он начал более 40 лет назад.Почётные грамоты «Казахстанской электроэнергетической ассоциации» были вручены шестерым энергетикам. Почётными грамотами и благодарственными письмами от имени ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и председателя правления по эксплуатации АО «МРЭК» были поощрены 35 работников.Ведущий инженер Службы релейной защиты и автоматики АО «МРЭК» Ербол Акжанатович Аминов удостоен медали «KAZENERGY». Почётными грамотами и благодарственными письмами от имени ассоциации «KAZENERGY» награждены четыре работника общества.От Министерства энергетики Республики Казахстан нагрудной медалью «Электр энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін» был награждён электрослесарь по ремонту оборудования Бузачинского РЭС Алибек Утелгенович Жайлиев.Медали «Құрмет белгісі» Казэнергопрофсоюза удостоился начальник Службы механизации и транспорта Ганибек Тынышбекович Акжигитов.За личный вклад в развитие электроэнергетической отрасли юбилейными медалями в честь 55-летия АО «МРЭК» удостоены 250 сотрудников предприятия.В завершение встречи аким области Нурлан Ногаев дал высокую оценку труду каждого гражданина, работающего в сфере энергетики, и пожелал успехов в работе.