ТОО «AllianceEnergoSnab» меняет название и продолжает деятельность в Актау и Мангистауской области

Уважаемые потребители электроэнергии Мангистауской области и г.Актау!

Актауский филиал ТОО «NurBarys-Energy» рад вам сообщить о возобновлении работы энергоснабжающей организации по Мангистауской области и г.Актау.Филиал предлагает выгодный тариф, который позволит сэкономить значительную часть вашего бюджета.Мы предлагаем вам стать нашим партнером на паритетных началах по всем имеющимся у вас объектам.Наша компания осуществляет деятельность по энергоснабжению потребителей региона в соответствии с государственной лицензией на «Покупку электрической энергии в целях энергоснабжения» №22020316 (дата первичной выдачи 14.08.2009 г.).В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан энергоснабжающая организация имеет необходимые договоры на покупку электроэнергии с ТОО «МАЭК-Казатомпром» и состоит в перечне оптовых поставщиков АО «KEGOC» и ТОО «Расчетно-финансовый центр», с кем также имеет договоры.Филиал ТОО «NurBarys-Energy» сохранил свой лидерский темп и стал обладателем почетного звания от Национального бизнес рейтинга – «Лидер отрасли 2021г.» и награжден орденом «Гордость отрасли». Эти награды свидетельствуют о том, что энергоснабжающая организация как в экономическом, так и в социально-политическом развитии занимает достойное место среди субъектов рынка Республики Казахстан.Как вы знаете, на рынке среди конкурентов нелегко занимать высокие показатели, каждый из которых своими действиями ограничивает возможность конкурента. Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране, мы делаем все возможное для того, чтобы бесперебойно обеспечить электроэнергией наших потребителей – наших горожан на относительно взаимовыгодных условиях.Мы готовы пойти вам навстречу, рассмотреть все варианты и предложить для вашей компании тариф на наиболее выгодных условиях.Наши специалисты готовы приехать к вам в офис в удобное время и предоставить всю необходимую информацию.Будем рады, если наше предложение заинтересует вас, и надеемся на взаимовыгодное плодотворное сотрудничество.Будем рады ответить на все интересующие вопросы.