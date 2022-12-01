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ТОО «AllianceEnergoSnab» меняет название и продолжает деятельность в Актау и Мангистауской области

Просмотров:155 Опубликовано: Сегодня, 11:16
ТОО «AllianceEnergoSnab» меняет название и продолжает деятельность в Актау и Мангистауской области
ТОО «NurBarys-Energy»
Уважаемые потребители электроэнергии Мангистауской области и г.Актау!


Сообщаем вам об изменении наименования ТОО «AllianceEnergoSnab» на ТОО «NurBarys-Energy» и его филиала ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» на Актауский филиал ТОО «NurBarys-Energy» (далее – Филиал) согласно справки «О зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве».

Актауский филиал ТОО «NurBarys-Energy» рад вам сообщить о возобновлении работы энергоснабжающей организации по Мангистауской области и г.Актау.
Филиал предлагает выгодный тариф, который позволит сэкономить значительную часть вашего бюджета.
Мы предлагаем вам стать нашим партнером на паритетных началах по всем имеющимся у вас объектам.
Наша компания осуществляет деятельность по энергоснабжению потребителей региона в соответствии с государственной лицензией на «Покупку электрической энергии в целях энергоснабжения» №22020316 (дата первичной выдачи 14.08.2009 г.).

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан энергоснабжающая организация имеет необходимые договоры на покупку электроэнергии с ТОО «МАЭК-Казатомпром» и состоит в перечне оптовых поставщиков АО «KEGOC» и ТОО «Расчетно-финансовый центр», с кем также имеет договоры.
Филиал ТОО «NurBarys-Energy» сохранил свой лидерский темп и стал обладателем почетного звания от Национального бизнес рейтинга – «Лидер отрасли 2021г.» и награжден орденом «Гордость отрасли». Эти награды свидетельствуют о том, что энергоснабжающая организация как в экономическом, так и в социально-политическом развитии занимает достойное место среди субъектов рынка Республики Казахстан.

ТОО «AllianceEnergoSnab» меняет название и продолжает деятельность в Актау и Мангистауской области


Как вы знаете, на рынке среди конкурентов нелегко занимать высокие показатели, каждый из которых своими действиями ограничивает возможность конкурента. Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране, мы делаем все возможное для того, чтобы бесперебойно обеспечить электроэнергией наших потребителей – наших горожан на относительно взаимовыгодных условиях.

Мы готовы пойти вам навстречу, рассмотреть все варианты и предложить для вашей компании тариф на наиболее выгодных условиях.
Наши специалисты готовы приехать к вам в офис в удобное время и предоставить всю необходимую информацию.
Будем рады, если наше предложение заинтересует вас, и надеемся на взаимовыгодное плодотворное сотрудничество.
Будем рады ответить на все интересующие вопросы.

Контактный номер: +7 775 081 8688, +7 702 264 4213, e-mail: aes-aktau@mail.ru, e-mail: Galym-1988@inbox.ru

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