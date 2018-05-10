НКОК построит в Актау новый Дворец спорта

Участниками торжественной церемонии закладки первого камня в строительство такого масштабного проекта стали аким Мангистауской области Ералы Тугжанов, управляющий директор «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (НКОК) Бруно Жардэн и легендарный олимпийский чемпион по борьбе Жаксылык Ушкемпиров.
По проекту строительство Дворца спорта начнется уже в этом году в 17 микрорайоне. Комплекс будет состоять из трех этажей, он представляет из себя массивное сооружение из стекла и бетона. Дворец будет построен в рамках обязательств СРПСК по реализации социально-инфраструктурных проектов (СИП). Объект предназначен для организации и занятия профессиональным спортом, физической культурой и оздоровления населения города, а также для проведения масштабных спортивных и культурно-массовых мероприятий.
Здесь расположатся спортивно-зрительный зал для бокса и боевых видов спорта, залы для тренировок по таэквондо, дзюдо и тяжелой атлетике, большой бассейн, помещения для физкультурно-оздоровительных мероприятий, хореографии и гимнастики. Помимо этого предусмотрено открытие многофункциональной площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола, тенниса и легкой атлетики. Многофункциональный зал в новом спортивном центре рассчитан на 1500 мест. Общая площадь участка составит 20 220 квадратных метров.
- Новый Дворец спорта — это только малая часть тех больших проектов, которые в этом году мы будем воплощать совместно с компанией НКОК. Стоит отметить, что строительство «Скальной тропы» тоже будет проходить с их участием и благодаря их непосредственной поддержке. Также обсуждается проект дальнейшего строительства детского Дворца спорта. Прежде всего - это заслуга Бруно Жардэна, которому мы выражаем благодарность. Жители Актау и страна вас знает. Тем людям, которые не на словах, а на деле поддерживают нашу область, мы всегда ответим взаимностью, - отметил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.
Закладывая первый камень, управляющий директор НКОК Бруно Жардэн подчеркнул, что компания использует комплексный подход к решению вопросов поддержки и укрепления здоровья казахстанцев. Благодаря возведению подобных объектов открываются большие перспективы для подготовки выдающихся спортсменов. Кстати, Бруно Жардэн приятно удивил присутствующих, когда поприветствовал гостей на казахском языке.
- Несколько лет назад мы уже сдали в эксплуатацию один физкультурно- оздоровительный комплекс «Мангистау Арена». Отличие данного центра заключается в его грандиозных масштабах и разнообразии представленных видов спорта. Он станет новым украшением и достопримечательностью Актау и Мангистауской области. Надеюсь, что воспитанные здесь спортсмены прославят в будущем Казахстан на мировой арене. За последние 15 лет мы инвестировали средства уже более, чем в 100 проектов на территории Мангистауской области, и Дворец спорта — это продолжение нашего плодотворного сотрудничества с главой региона, - поделился Бруно Жардэн.
Стоит отметить, что на средства Северо-Каспийского Консорциума в Мангистауском регионе воплощены ряд важных социальных объектов. Это общежитие в Актау на 500 мест для работников бюджетной сферы, многофункциональный спортивный комплекс «Мангистау Арена» в 33 микрорайоне Актау, общежитие на 500 мест для представителей рабочих специальностей и инженерно-технического персонала, которые приезжают в Мангистаускую область работать по различным государственным программам, в том числе по программе индустриализации регионов в селе Курык Каракиянского района.
Объекты, возводимые в рамках осуществления проектов инфраструктуры и социального назначения компании, являются важными для НКОК, поскольку позволяют Консорциуму напрямую отвечать нуждам местных сообществ. При этом, учитывая большую потребность в социальных проектах в этих регионах, консорциум реализует ряд дополнительных проектов в Мангистауской и Атырауской областях.НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ