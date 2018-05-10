НКОК построит в Актау новый Дворец спорта

- Новый Дворец спорта — это только малая часть тех больших проектов, которые в этом году мы будем воплощать совместно с компанией НКОК. Стоит отметить, что строительство «Скальной тропы» тоже будет проходить с их участием и благодаря их непосредственной поддержке. Также обсуждается проект дальнейшего строительства детского Дворца спорта. Прежде всего - это заслуга Бруно Жардэна, которому мы выражаем благодарность. Жители Актау и страна вас знает. Тем людям, которые не на словах, а на деле поддерживают нашу область, мы всегда ответим взаимностью, - отметил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.

- Несколько лет назад мы уже сдали в эксплуатацию один физкультурно- оздоровительный комплекс «Мангистау Арена». Отличие данного центра заключается в его грандиозных масштабах и разнообразии представленных видов спорта. Он станет новым украшением и достопримечательностью Актау и Мангистауской области. Надеюсь, что воспитанные здесь спортсмены прославят в будущем Казахстан на мировой арене. За последние 15 лет мы инвестировали средства уже более, чем в 100 проектов на территории Мангистауской области, и Дворец спорта — это продолжение нашего плодотворного сотрудничества с главой региона, - поделился Бруно Жардэн.

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По проекту строительство Дворца спорта начнется уже в этом году в 17 микрорайоне. Комплекс будет состоять из трех этажей, он представляет из себя массивное сооружение из стекла и бетона. Дворец будет построен в рамках обязательств СРПСК по реализации социально-инфраструктурных проектов (СИП). Объект предназначен для организации и занятия профессиональным спортом, физической культурой и оздоровления населения города, а также для проведения масштабных спортивных и культурно-массовых мероприятий.Здесь расположатся спортивно-зрительный зал для бокса и боевых видов спорта, залы для тренировок по таэквондо, дзюдо и тяжелой атлетике, большой бассейн, помещения для физкультурно-оздоровительных мероприятий, хореографии и гимнастики. Помимо этого предусмотрено открытие многофункциональной площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола, тенниса и легкой атлетики. Многофункциональный зал в новом спортивном центре рассчитан на 1500 мест. Общая площадь участка составит 20 220 квадратных метров.Закладывая первый камень, управляющий директор НКОК Бруно Жардэн подчеркнул, что компания использует комплексный подход к решению вопросов поддержки и укрепления здоровья казахстанцев. Благодаря возведению подобных объектов открываются большие перспективы для подготовки выдающихся спортсменов. Кстати, Бруно Жардэн приятно удивил присутствующих, когда поприветствовал гостей на казахском языке.Стоит отметить, что на средства Северо-Каспийского Консорциума в Мангистауском регионе воплощены ряд важных социальных объектов. Это общежитие в Актау на 500 мест для работников бюджетной сферы, многофункциональный спортивный комплекс «Мангистау Арена» в 33 микрорайоне Актау, общежитие на 500 мест для представителей рабочих специальностей и инженерно-технического персонала, которые приезжают в Мангистаускую область работать по различным государственным программам, в том числе по программе индустриализации регионов в селе Курык Каракиянского района.Объекты, возводимые в рамках осуществления проектов инфраструктуры и социального назначения компании, являются важными для НКОК, поскольку позволяют Консорциуму напрямую отвечать нуждам местных сообществ. При этом, учитывая большую потребность в социальных проектах в этих регионах, консорциум реализует ряд дополнительных проектов в Мангистауской и Атырауской областях.