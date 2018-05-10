«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 10 Мая
+20...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.85 KZT
  • €1 = 393.24 KZT
  • 1 RUB = 5.26 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » PR

НКОК построит в Актау новый Дворец спорта

Просмотров:1295 Опубликовано: Сегодня, 09:31
НКОК построит в Актау новый Дворец спорта
НКОК построит в Актау новый Дворец спорта
Участниками торжественной церемонии закладки первого камня в строительство такого масштабного проекта стали аким Мангистауской области Ералы Тугжанов, управляющий директор «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (НКОК) Бруно Жардэн и легендарный олимпийский чемпион по борьбе Жаксылык Ушкемпиров.

По проекту строительство Дворца спорта начнется уже в этом году в 17 микрорайоне. Комплекс будет состоять из трех этажей, он представляет из себя массивное сооружение из стекла и бетона. Дворец будет построен в рамках обязательств СРПСК по реализации социально-инфраструктурных проектов (СИП). Объект предназначен для организации и занятия профессиональным спортом, физической культурой и оздоровления населения города, а также для проведения масштабных спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Здесь расположатся спортивно-зрительный зал для бокса и боевых видов спорта, залы для тренировок по таэквондо, дзюдо и тяжелой атлетике, большой бассейн, помещения для физкультурно-оздоровительных мероприятий, хореографии и гимнастики. Помимо этого предусмотрено открытие многофункциональной площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола, тенниса и легкой атлетики. Многофункциональный зал в новом спортивном центре рассчитан на 1500 мест. Общая площадь участка составит 20 220 квадратных метров.

НКОК построит в Актау новый Дворец спорта


- Новый Дворец спорта — это только малая часть тех больших проектов, которые в этом году мы будем воплощать совместно с компанией НКОК. Стоит отметить, что строительство «Скальной тропы» тоже будет проходить с их участием и благодаря их непосредственной поддержке. Также обсуждается проект дальнейшего строительства детского Дворца спорта. Прежде всего - это заслуга Бруно Жардэна, которому мы выражаем благодарность. Жители Актау и страна вас знает. Тем людям, которые не на словах, а на деле поддерживают нашу область, мы всегда ответим взаимностью, - отметил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.


Закладывая первый камень, управляющий директор НКОК Бруно Жардэн подчеркнул, что компания использует комплексный подход к решению вопросов поддержки и укрепления здоровья казахстанцев. Благодаря возведению подобных объектов открываются большие перспективы для подготовки выдающихся спортсменов. Кстати, Бруно Жардэн приятно удивил присутствующих, когда поприветствовал гостей на казахском языке.

НКОК построит в Актау новый Дворец спорта


- Несколько лет назад мы уже сдали в эксплуатацию один физкультурно- оздоровительный комплекс «Мангистау Арена». Отличие данного центра заключается в его грандиозных масштабах и разнообразии представленных видов спорта. Он станет новым украшением и достопримечательностью Актау и Мангистауской области. Надеюсь, что воспитанные здесь спортсмены прославят в будущем Казахстан на мировой арене. За последние 15 лет мы инвестировали средства уже более, чем в 100 проектов на территории Мангистауской области, и Дворец спорта — это продолжение нашего плодотворного сотрудничества с главой региона, - поделился Бруно Жардэн.


НКОК построит в Актау новый Дворец спорта


Стоит отметить, что на средства Северо-Каспийского Консорциума в Мангистауском регионе воплощены ряд важных социальных объектов. Это общежитие в Актау на 500 мест для работников бюджетной сферы, многофункциональный спортивный комплекс «Мангистау Арена» в 33 микрорайоне Актау, общежитие на 500 мест для представителей рабочих специальностей и инженерно-технического персонала, которые приезжают в Мангистаускую область работать по различным государственным программам, в том числе по программе индустриализации регионов в селе Курык Каракиянского района.

НКОК построит в Актау новый Дворец спорта


Объекты, возводимые в рамках осуществления проектов инфраструктуры и социального назначения компании, являются важными для НКОК, поскольку позволяют Консорциуму напрямую отвечать нуждам местных сообществ. При этом, учитывая большую потребность в социальных проектах в этих регионах, консорциум реализует ряд дополнительных проектов в Мангистауской и Атырауской областях.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
НКОК построит в Актау новый Дворец спорта
НКОК построит в Актау новый Дворец спорта
НКОК построит в Актау новый Дворец спорта
НКОК построит в Актау новый Дворец спорта
НКОК построит в Актау новый Дворец спорта
НКОК построит в Актау новый Дворец спорта
НКОК построит в Актау новый Дворец спорта
НКОК построит в Актау новый Дворец спорта
НКОК построит в Актау новый Дворец спорта
НКОК построит в Актау новый Дворец спорта
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика