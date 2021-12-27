Yessenov University - современный университет современного государства

Университет был основан в 1976-1983 годах как первое высшее учебное заведение в Мангистауском регионе. Сначала «Общетехнический факультет» Казахского политехнического института им. В. И. Ленина в Алматы, затем «Актауский политехнический институт», только после этого самостоятельный вуз – «Актауский государственный университет им.Ш. Есенова».Что касается ректоров разных лет, возглавлявших университет, то с самого основания его возглавлял кандидат геолого-минералогических наук Табылдиев К. Т. В 1983 году учёный Е. Т. Божанов был назначен деканом общетехнического факультета. До 2001 года Божанов Е.Т. был руководителем учебного заведения около 20 лет и внёс большой вклад в его развитие.Постановлением Кабинета министров РК от 1 июля 1995 года №767 Актаускому государственному университету присвоено имя академика Шахмардана Есеновича Есенова. В 2001 году университет возглавил известный учёный, опытный организатор Ахметов А. С. В августе 2005 года А. Абжаппаров назначен ректором Актауского государственного университета.В 2013 году приказом министра науки ректором университета назначен Ботабеков А. К. В сентябре 2017 года - в начале нового учебного года в учебное заведение назначен новый ректор, энергичный молодой учёный Ахметов Б. Б.4 июня 2020 года Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова сменил статус с государственного в некоммерческий. Общий бренд университета состоит из трёх основных графических элементов: логотип, товарный знак и печать.С 2021 года Yessenov University начал выдавать дипломы собственного образца. Помимо визуальных особенностей диплом отличается наличием идентификационного уникального кода. Идентификационный код привязан к студенту и позволяет в любой момент проверить подлинность диплома.Всего в университете шесть факультетов: образование, инжиниринг, бизнес и право, морская академия, туризм и языки, факультет науки и технологии и колледж.На сегодняшний день в Yessenov University обучаются 8363 студента, из них 798 иностранных граждан. По сравнению с прошлым годом количество абитуриентов, поступивших в этом году, увеличилось на 20 процентов. В 2020 году выделен 1591 грант, в 2021 году - 2111 грантов. За последние шесть месяцев показатель трудоустройства выпускников университета составил 92 процента.Профессорско-преподавательский состав университета играет важную роль в подготовке будущих специалистов. В учебном заведении 350 преподавателей и 121 административный персонал. В рамках материального стимулирования с начала учебного года повысилась заработная плата педагогов. Кроме того, для достижения стратегических и тактических целей внедрена система KPI.В университете обновлено 60 образовательных программ и 50 дисциплин. Введены 10 новых образовательных программ. В прошлом году проведён ремонт здания университета, расположенного в 24 микрорайоне.В стенах университета функционируют четыре научно-аналитических экспертных лабораторных центра: региональный центр экологии и мониторинга экосистем Каспийского моря, научно-исследовательский центр зелёных технологий, научно-исследовательский центр опреснения и очистки воды и многофункциональная теплица «Yessenov Jylyjay».Университетом созданы все условия для комфортного времяпровождения обучающихся. Помимо учебного процесса студенты могут найти себя в различных клубах, их более десяти: ораторский и дебатный клубы, оркестр, центры по изучению иностранных языков и многое другое.Международные связи университета, научно-техническое и культурное сотрудничество строятся на основе межгосударственных соглашений. Университет работает в рамках 100 межгосударственных меморандумов и семи международных проектов.Также планируется, что в ближайшее время будет расширена база университета, например: строительство стадиона, отдельное здание для морской академии, общежитие на 500 мест и строительство ботанического сада.Миссия университета – обучать, вдохновлять и продвигать исследования для устойчивого развития Мангистауского региона. Учитывая сырьевую направленность экономики Мангистауской области, глобальные тенденции изменений мирового нефтегазового ландшафта вызывают большую озабоченность. В будущем цена на нефть может снизиться с базовой цены в три раза, на газ - в два раза. В связи с этим новый фокус развития Мангистауского региона, как сделать туризм одним из основных источников дохода? Применимы ли успешные кейсы в Казахстане, и какие проблемные вопросы возникают на практике. Как должна трансформироваться система подготовки кадров, коль скоро «гостеприимство - новая нефть Мангистау»Стремительная цифровизация, развитие искусственного интеллекта, биотехнологий, прорыв в области генетических исследований. Поколения Z и альфа предъявляют серьёзные требования к себе и окружающим. Современный университет и школы должны вдохновлять учиться, создавать учебные задачи и комфортную для них образовательную среду. Формируется новый запрос на Концепцию образовательного путешествия обучающихся.В честь юбилея 2-3 декабря 2021 года в университете прошёл Yessenov Forum «Новые смыслы», в котором приняли участие ректоры вузов РК, ректоры ассоциации прикаспийских государств, лидеры мнений по отраслям, стейкхолдеры, эксперты высшего образования, организации образования Мангистауского региона, студенты.Yessenov Forum консолидирует ключевых лидеров изменений отраслей для определения перспектив развития Мангистауского региона на ближайшие годы.В рамках форума состоялись экспертные панели, воркшопы, XXIII Генеральная Ассамблея Ассоциации вузов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран и концертное мероприятие, посвящённое 45-летнему юбилею университета.На этом праздничном мероприятии заслуженные ветераны, преподаватели, профессорско-преподавательский состав и административные работники университета были награждены медалями.А также на базе факультета Инжиниринга в честь юбилея были открыты лекционные аудитории с целью увековечивания памяти ректоров Кенесбая Табылдиева, Есбергена Божанова, Ашимжана Ахметова, внесших вклад в становление и развитие университета. В церемонии открытия приняли участие как участники Yessenov Forum, так и родственники этих деятелей.Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова подошёл к своему 45-летию с чётко сформулированными задачами, обозначенными в программных документах, успешность которых ложится в единую, целостную правовую систему государства – Республику Казахстан, 30 лет назад обретшего своё суверенное право на территориальную целостность, политическую независимость.