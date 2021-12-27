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Yessenov University - современный университет современного государства

Просмотров:472 Опубликовано: Сегодня, 10:19
Yessenov University - современный университет современного государства
Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова
Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова отмечает торжественную дату - 45 лет со дня основания. За это время было сделано многое: заложен прочный фундамент современного успешного университета, базирующегося на принципах академической честности, студентоориентированности, меритократии, интеграции науки, образования и производства.

Университет был основан в 1976-1983 годах как первое высшее учебное заведение в Мангистауском регионе. Сначала «Общетехнический факультет» Казахского политехнического института им. В. И. Ленина в Алматы, затем «Актауский политехнический институт», только после этого самостоятельный вуз – «Актауский государственный университет им.Ш. Есенова».

Что касается ректоров разных лет, возглавлявших университет, то с самого основания его возглавлял кандидат геолого-минералогических наук Табылдиев К. Т. В 1983 году учёный Е. Т. Божанов был назначен деканом общетехнического факультета. До 2001 года Божанов Е.Т. был руководителем учебного заведения около 20 лет и внёс большой вклад в его развитие.

Yessenov University - современный университет современного государства


Постановлением Кабинета министров РК от 1 июля 1995 года №767 Актаускому государственному университету присвоено имя академика Шахмардана Есеновича Есенова. В 2001 году университет возглавил известный учёный, опытный организатор Ахметов А. С. В августе 2005 года А. Абжаппаров назначен ректором Актауского государственного университета.

Yessenov University - современный университет современного государства


В 2013 году приказом министра науки ректором университета назначен Ботабеков А. К. В сентябре 2017 года - в начале нового учебного года в учебное заведение назначен новый ректор, энергичный молодой учёный Ахметов Б. Б.

Yessenov University - современный университет современного государства


4 июня 2020 года Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова сменил статус с государственного в некоммерческий. Общий бренд университета состоит из трёх основных графических элементов: логотип, товарный знак и печать.

С 2021 года Yessenov University начал выдавать дипломы собственного образца. Помимо визуальных особенностей диплом отличается наличием идентификационного уникального кода. Идентификационный код привязан к студенту и позволяет в любой момент проверить подлинность диплома.
Всего в университете шесть факультетов: образование, инжиниринг, бизнес и право, морская академия, туризм и языки, факультет науки и технологии и колледж.
На сегодняшний день в Yessenov University обучаются 8363 студента, из них 798 иностранных граждан. По сравнению с прошлым годом количество абитуриентов, поступивших в этом году, увеличилось на 20 процентов. В 2020 году выделен 1591 грант, в 2021 году - 2111 грантов. За последние шесть месяцев показатель трудоустройства выпускников университета составил 92 процента.

Профессорско-преподавательский состав университета играет важную роль в подготовке будущих специалистов. В учебном заведении 350 преподавателей и 121 административный персонал. В рамках материального стимулирования с начала учебного года повысилась заработная плата педагогов. Кроме того, для достижения стратегических и тактических целей внедрена система KPI.
В университете обновлено 60 образовательных программ и 50 дисциплин. Введены 10 новых образовательных программ. В прошлом году проведён ремонт здания университета, расположенного в 24 микрорайоне.

В стенах университета функционируют четыре научно-аналитических экспертных лабораторных центра: региональный центр экологии и мониторинга экосистем Каспийского моря, научно-исследовательский центр зелёных технологий, научно-исследовательский центр опреснения и очистки воды и многофункциональная теплица «Yessenov Jylyjay».
Университетом созданы все условия для комфортного времяпровождения обучающихся. Помимо учебного процесса студенты могут найти себя в различных клубах, их более десяти: ораторский и дебатный клубы, оркестр, центры по изучению иностранных языков и многое другое.
Международные связи университета, научно-техническое и культурное сотрудничество строятся на основе межгосударственных соглашений. Университет работает в рамках 100 межгосударственных меморандумов и семи международных проектов.

Также планируется, что в ближайшее время будет расширена база университета, например: строительство стадиона, отдельное здание для морской академии, общежитие на 500 мест и строительство ботанического сада.

Миссия университета – обучать, вдохновлять и продвигать исследования для устойчивого развития Мангистауского региона. Учитывая сырьевую направленность экономики Мангистауской области, глобальные тенденции изменений мирового нефтегазового ландшафта вызывают большую озабоченность. В будущем цена на нефть может снизиться с базовой цены  в три раза, на газ - в два раза. В связи с этим новый фокус развития Мангистауского региона, как сделать туризм одним из основных источников дохода? Применимы ли успешные кейсы в Казахстане, и какие проблемные вопросы возникают на практике. Как должна трансформироваться система подготовки кадров, коль скоро «гостеприимство - новая нефть Мангистау»

Стремительная цифровизация, развитие искусственного интеллекта, биотехнологий, прорыв в области генетических исследований. Поколения Z и альфа предъявляют серьёзные требования к себе и окружающим. Современный университет и   школы должны вдохновлять учиться, создавать учебные задачи и комфортную для них образовательную среду. Формируется новый запрос на Концепцию образовательного путешествия обучающихся.



В честь юбилея 2-3 декабря 2021 года в университете прошёл Yessenov Forum «Новые смыслы», в котором приняли участие ректоры вузов РК, ректоры ассоциации прикаспийских государств, лидеры мнений по отраслям, стейкхолдеры, эксперты высшего образования, организации образования Мангистауского региона, студенты.

Yessenov University - современный университет современного государства


Yessenov Forum консолидирует ключевых лидеров изменений отраслей для определения перспектив развития Мангистауского региона на ближайшие годы. 

Yessenov University - современный университет современного государства


Yessenov University - современный университет современного государства


В рамках форума состоялись экспертные панели, воркшопы, XXIII Генеральная Ассамблея Ассоциации вузов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран и концертное мероприятие, посвящённое 45-летнему юбилею университета.

Yessenov University - современный университет современного государства


Yessenov University - современный университет современного государства


Yessenov University - современный университет современного государства


На этом праздничном мероприятии заслуженные ветераны, преподаватели, профессорско-преподавательский состав и административные работники университета были награждены медалями.

Yessenov University - современный университет современного государства


А также на базе факультета Инжиниринга в честь юбилея были открыты лекционные аудитории с целью увековечивания памяти ректоров Кенесбая Табылдиева, Есбергена Божанова, Ашимжана Ахметова, внесших вклад в становление и развитие университета. В церемонии открытия приняли участие как участники Yessenov Forum, так и родственники этих деятелей.

Yessenov University - современный университет современного государства


Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова подошёл к своему 45-летию с чётко сформулированными задачами, обозначенными в программных документах, успешность которых ложится в единую, целостную правовую систему государства – Республику Казахстан, 30 лет назад обретшего своё суверенное право на территориальную целостность, политическую независимость.

Yessenov University - современный университет современного государства


Yessenov University - современный университет современного государства


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