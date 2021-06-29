Точечная застройка 12 мкр

Сама стройка еще не началась, идут подготовительные работы, однако уже видны явные нарушения, влияющие на безопасность жителей 11 дома, соседних домов и других граждан.Забор со стороны домаКак видно тут растут деревья, им требуется полив. Как минимум раз в неделю к нам приезжает водовозка и производит полив. Видно, что наши деревья в хорошем состоянии, вновь посаженные силами жильцов молодые деревца живы и идут в рост. Теперь про полив можно забыть. Но это не главное, хотя и важный фактор качества жизни жителей дома. Главное, что разработчиками проекта не предусмотрен пожарный проход. Как в случае ЧП подъедет пожарная машина? Пожары чаще всего случаются и тушатся со стороны балконов дома. Мы обращались в ЧС, там нам объяснили, что их не включают в комиссию по отводу земель для строительства. В случае невозможности тушения пожара кто будет нести ответственность? Акимат? Разработчик проекта? Застройщик? Или тот, кто утвердил проект? Ведь застройщик завтра скажет: «Вот у меня документация, по ней и работаю». Это как с мальчиком, которого ударило током в 5 мкр, у 7-ой школы. Сейчас все службы носятся с проверками 12 тыс. фонарных столбов. Обязательно должно что-то случится чтоб ответственные лица начали реагировать? Хотелось бы получить комментарий по этому поводу от представителей Акимата.Забор со стороны дорогиДавайте посмотрим с другой стороны стройки. Тут забор установлен в плотную к дороге. Очень сильно сомневаемся что и тут все в порядке. Явно не соблюдены правила безопасности. На этом участке прямой дороги обычно машины едут быстрее обычного, есть место где разогнаться, затем поворот. Если ехать со стороны школы, из-за забора за поворотом пространство не просматривается, а там как раз пешеходная тропинка. Помимо этого, сам забор зеркалит солнце и здорово так слепит. Что думает по этому поводу Жол Пол? Тут тоже будем ждать происшествий?Пойдем дальше. Несколько лет пешеходная дорожка идущая от 15 дома была для нас ужасом, еле добились чтоб ее обновили. Спасибо за это, но поперек этой ПЕШЕХОДНОЙ тропинки теперь ездит тяжелая техника, чем наносит урон. Нам ведь ее еще лет 15 не будут ремонтировать. В проекте разве предусмотрен ЭТОТ подъездной путь к стройке? А если это так, то что это за проект такой? В общем много вопросов. Электроснабжение, вода, которая идет недостаточным напором, нормы инсоляции и т.д.Надеюсь ответственные лица это увидят и уже начнут предпринимать нужные законные действия. Иначе с жителями этого и соседних домов будем добиваться чтоб нас услышали на республиканском уровне.