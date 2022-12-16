СМИ: Санкт-Петербургский «Зенит» выкупил экс-игрока «Каспия» за 1,7 миллиона евро

Фото с официального сайта футбольного клуба «Зенит»
Российский клуб «Зенит» объявил о покупке защитника сборной Казахстана по футболу Нуралы Алипа.
- Сине-бело-голубые и «Кайрат» достигли соглашения о полноценном переходе футболиста. Контракт с центральным защитником сборной Казахстана действует по схеме «2,5 + 1», - сообщается в официальном сообщении от «Зенита».
В январе 2022-го Нуралы Алип получил приглашение пройти просмотр в «Зените». На «Газпром» — тренировочных сборах забил два мяча в играх Atlantic Cup против «Мидтьюлланда» и «Брондбю». 16 февраля присоединился к сине-бело-голубым на правах аренды с правом выкупа до конца 2022 года.
По информации российских СМИ, сообщает Tengrinews.kz, сумма выкупа 22‑летнего игрока у «Кайрата», которую уже охарактеризовали как «самую крупную сделку в истории», не превысит 1,75 миллиона евро.
Специализированный ресурс Transfermarkt, оценивающий Алипа в 1,2 миллиона евро, определил сумму компенсации за возможный выкуп казахстанского защитника из «Зенита» в 2 миллиона евро.
Напомним, в феврале этого года сообщалось, что футболист сборной Казахстана Нуралы Алип присоединился к сине-бело-голубым, сообщает футбольный клуб «Зенит».
Михаил Одинцов
- Сине-бело-голубые и «Кайрат» достигли соглашения о полноценном переходе футболиста. Контракт с центральным защитником сборной Казахстана действует по схеме «2,5 + 1», - сообщается в официальном сообщении от «Зенита».
В январе 2022-го Нуралы Алип получил приглашение пройти просмотр в «Зените». На «Газпром» — тренировочных сборах забил два мяча в играх Atlantic Cup против «Мидтьюлланда» и «Брондбю». 16 февраля присоединился к сине-бело-голубым на правах аренды с правом выкупа до конца 2022 года.
По информации российских СМИ, сообщает Tengrinews.kz, сумма выкупа 22‑летнего игрока у «Кайрата», которую уже охарактеризовали как «самую крупную сделку в истории», не превысит 1,75 миллиона евро.
Специализированный ресурс Transfermarkt, оценивающий Алипа в 1,2 миллиона евро, определил сумму компенсации за возможный выкуп казахстанского защитника из «Зенита» в 2 миллиона евро.
Напомним, в феврале этого года сообщалось, что футболист сборной Казахстана Нуралы Алип присоединился к сине-бело-голубым, сообщает футбольный клуб «Зенит».
Михаил Одинцов
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