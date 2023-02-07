Марал Танирбергенова из Актау стала бронзовой призеркой Спартакиады по женской борьбе

Соревнования стартовали 3 февраля и проходят в эти дни во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы. Там выявляют сильнейших спортсменов по греко-римской, вольной и женской борьбе. Всего соревнования собрали около 650 спортсменов из трех городов и 17 областей.Марал Танирбергенова выступала в весовой категории 50 кг и завоевала бронзовую медаль.Марал Танирбергенова занимается под руководством тренеров Александра Мухалева, Юлии Хамелис и Меруерт Дынбаевой.В ближайшие дни на VI летней Спартакиаде определят лучших борцов вольного стиля.Председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Самат Ергалиев отметил, что спартакиада имеет большое значение для развития спорта и для каждого участника, так как победители и призеры присоединятся к национальной сборной и будут защищать спортивную честь страны на международных соревнованиях в этом году.Спартакиада завершится 8 февраля.