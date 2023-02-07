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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:15

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Марал Танирбергенова из Актау стала бронзовой призеркой Спартакиады по женской борьбе

Спортсменка из Актау Марал Танирбергенова поднялась на третью ступень пьедестала почета, успешно выступив на VI летней Спартакиаде, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото пресс-службы ведомства
Соревнования стартовали 3 февраля и проходят в эти дни во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы. Там выявляют сильнейших спортсменов по греко-римской, вольной и женской борьбе. Всего соревнования собрали около 650 спортсменов из трех городов и 17 областей.

Марал Танирбергенова выступала в весовой категории 50 кг и завоевала бронзовую медаль.

Марал Танирбергенова из Актау стала бронзовой призеркой Спартакиады по женской борьбе


Марал Танирбергенова занимается под руководством тренеров Александра Мухалева, Юлии Хамелис и Меруерт Дынбаевой.

В ближайшие дни на VI летней Спартакиаде определят лучших борцов вольного стиля.

Председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Самат Ергалиев отметил, что спартакиада имеет большое значение для развития спорта и для каждого участника, так как победители и призеры присоединятся к национальной сборной и будут защищать спортивную честь страны на международных соревнованиях в этом году.

Спартакиада завершится 8 февраля.



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