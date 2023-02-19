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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:41

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Боец из Актау стал чемпионом мира по ММА

«Золото» мирового первенства по смешанным единоборствам завоевал Расул Хатаев.

Чемпион мира по ММА Расул Хатаев
Чемпионат мира по ММА среди молодежи и взрослых проходил в столице Сербии Белграде с 11 по 17 февраля. Участниками стали более 600 файтеров. В числе них были 33 члена национальной сборной по ММА, в состав которых вошли четыре мангистауских бойца - Тамирлан Халидолла, Нурбол Кулжабаев, Нурадил Кайырбергенулы и Расул Хатаев.

Актауский супертяжеловес, выступающий в весовой категории свыше 120,2 килограмма, Расул Хатаев непоколебимо одолел двух соперников и в финале в первом же раунде выиграл своего оппонента болевым приемом на ногу. Тем самым Расул Хатаев стал чемпионом мирового первенства.

Боец из Актау стал чемпионом мира по ММА


30-летний Расул Хатаев занимается ММА в Актау под руководством тренера Азамата Абилова.

Боец начинал свой путь с вольной борьбы и стал мастером спорта РК. С ММА он тесно связан уже семь лет.

Это его третий чемпионат мира. До этого он два раза становился серебряным призером.

Кстати, в 2022 году он стал чемпионом Азии в Душанбе.

В планах Расула Хатаева перейти в профи.

Боец из Актау стал чемпионом мира по ММА


За возможность участия в чемпионате мира спортсмен благодарит управление физической культуры и спорта в лице исполняющего обязанности Айбека Имашева, директора КГУ боевых смешанных единоборств Мангистауской области Нурбека Мунлыкова, а также тренера Азамата Абилова за большой вклад в его подготовке.



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