«Каспий» будет играть в Алматы из-за замены газона на стадионе в Актау

Стадион «Жас Кыран» в Алматы

ФК «Каспий» свои домашние матчи с командами «Тобол» 10 марта и «Кайсар» 1 апреля проведет в Алматы.



Планируется, что матч с кокшетауским «Окжетпесом», намеченный на 15 апреля, пройдет на обновленном стадионе в Актау.



Открывать футбольный сезон игроки «Каспия» будут 4 марта в Шымкенте в выездном матче против «Ордабасы».



Стадион «Жас Кыран» в Алматы открылся на базе бывшего стадиона «Спутник» при СДЮШОР №2. Трибуны стадиона вмещают 800 зрителей.