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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:11

Просмотров: 1321

Морпех из актауского гарнизона стал лучшим на марш-броске в США

Военнослужащий прославил имя 390-й бригады морской пехоты регионального командования «Запад», сообщили в Актауском гарнизоне.

Чествование сержанта 3 класса Ермек Зайлаги
Сержант 3 класса Ермек Зайлаги представил Казахстан на ежегодном международном конкурсе «Лучший воин-2023» в штате Аризона, участниками которого стали более 50 человек, в том числе 10 женщин-военнослужащих.

Морпех из актауского гарнизона стал лучшим на марш-броске в США

Морпех из актауского гарнизона стал лучшим на марш-броске в США


Он оказался первым в марш-броске на 20 километров в полной экипировке с отягощением.

В оперативном оказании медицинской помощи он также стал победителем.

Третье к ряду первое место он получил в конкурсе по радиационной, химической и биологической защите.

Морпех из актауского гарнизона стал лучшим на марш-броске в США

Призеры Ермек Зайлаги и младший сержант Военно-воздушных сил РК Назира Альбосынова


Ермек Зайлаги родился 18 марта 1995 года в Актюбинской области в селе Караколь Мугалжарского района.

В 2015 году он окончил Кадетский корпус имени Шокана Уалиханова в звании сержант. В 2017 году он завоевал звание «Лучший сержант взвода», а в 2018 году - «Лучший сержант роты». В прошлом году он выиграл приз «Лучший сержант батальона», а в этом году ему досталась номинация «Әскер тұғырын».

Кроме того, Ермек Зайлаги был признан лучшим разведчиком по курсу «Подготовка младших командиров» в 2022 году с участием иностранных инструкторов.

Морпех из актауского гарнизона стал лучшим на марш-броске в США

Ермека Зайлаги чествовали в родной части



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