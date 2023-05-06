Морпех из актауского гарнизона стал лучшим на марш-броске в США

Призеры Ермек Зайлаги и младший сержант Военно-воздушных сил РК Назира Альбосынова

Ермека Зайлаги чествовали в родной части

Сержант 3 класса Ермек Зайлаги представил Казахстан на ежегодном международном конкурсе «Лучший воин-2023» в штате Аризона, участниками которого стали более 50 человек, в том числе 10 женщин-военнослужащих.Он оказался первым в марш-броске на 20 километров в полной экипировке с отягощением.В оперативном оказании медицинской помощи он также стал победителем.Третье к ряду первое место он получил в конкурсе по радиационной, химической и биологической защите.Ермек Зайлаги родился 18 марта 1995 года в Актюбинской области в селе Караколь Мугалжарского района.В 2015 году он окончил Кадетский корпус имени Шокана Уалиханова в звании сержант. В 2017 году он завоевал звание «Лучший сержант взвода», а в 2018 году - «Лучший сержант роты». В прошлом году он выиграл приз «Лучший сержант батальона», а в этом году ему досталась номинация «Әскер тұғырын».Кроме того, Ермек Зайлаги был признан лучшим разведчиком по курсу «Подготовка младших командиров» в 2022 году с участием иностранных инструкторов.