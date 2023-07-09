Студент-тяжелоатлет из Жанаозена выступит на чемпионате мира

Как рассказал президент областной федерации по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа Арман Рыскали, с 3 по 8 июля в Талдыкоргане прошел чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу среди молодежи и ветеранов по версии IPF. Соревнования собрали 250 спортсменов из всей страны.Наш регион представили три атлета. В числе их серебряную награду удалось завоевать воспитаннику спортивной школы №2 в Жанаозене Тимуру Швекову в весовой категории до 83 килограммов. Он выполнил три силовых упражнения (приседание, жим лежа и становая тяга) и в сумме собрал 630 килограммов.Жанаозенец прошел отбор на предстоящий чемпионат мира в Румынии, который пройдет в конце августе.Спортсмен занимается пауэрлифтером с детства. Его тренерами являются Садуакас Салаватов и Арман Рыскали. Тимур Швеков мечтает служить в элитных войсках.