Теннисист Бейбит Жукаев из Актау обыграл итальянца на турнире в Китае

Бейбит Жукаев / Фото ktf.kz
Бейбит Жукаев, впервые в карьере пробившийся в основную сетку "Мастерса" через квалификацию, в первом раунде обыграл итальянца Стефано Наполитано со счетом 7:5, 7:5. Во втором раунде Жукаеву предстоит сразиться с россиянином Кареном Хачановым.
Благодаря этой победе Жукаев улучшит свое положение в мировом рейтинге. В обновленном табеле о рангах казахстанец взлетит на 47 строчек и будет занимать 255 место.
В июне 2023 года сообщалось, что Бейбит Жукаев в матче за титул "Челленджера" с призовым фондом 75 тысяч долларов США в американском Литл-Роке проиграл эстонцу Марку Лаялу со счётом 6:4, 7:5.
Благодаря этой победе Жукаев улучшит свое положение в мировом рейтинге. В обновленном табеле о рангах казахстанец взлетит на 47 строчек и будет занимать 255 место.
В июне 2023 года сообщалось, что Бейбит Жукаев в матче за титул "Челленджера" с призовым фондом 75 тысяч долларов США в американском Литл-Роке проиграл эстонцу Марку Лаялу со счётом 6:4, 7:5.