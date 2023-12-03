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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:36

Просмотров: 1120

Легионеры «Каспия» написали жалобу в ФИФА

С финансовыми претензиями в адрес клуба выступили иностранные футболисты актауского «Каспия», сообщает спортивно-информационный портал Vesti.kz.

Фото футбольного клуба «Каспий»
Как выяснилось, за этот год игрокам, тренерам и персоналу не выплатили несколько заработных плат. Руководство клуба пообещало решить этот вопрос до конца 2023 года. Легионеры же решили не ждать и написали жалобы в Международную федерацию футбола (ФИФА).

В том случае, если клуб не закроет задолженность, то его ожидают санкции от ФИФА.

К слову, по итогам Казахстанской Премьер-Лиги команда из Актау заняла предпоследнее, тринадцатое место, и вылетела в первый дивизион. Главный тренер Константин Горовенко покинул «Каспий» и теперь возглавляет «Жетысу».



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