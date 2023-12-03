Легионеры «Каспия» написали жалобу в ФИФА

Как выяснилось, за этот год игрокам, тренерам и персоналу не выплатили несколько заработных плат. Руководство клуба пообещало решить этот вопрос до конца 2023 года. Легионеры же решили не ждать и написали жалобы в Международную федерацию футбола (ФИФА).



В том случае, если клуб не закроет задолженность, то его ожидают санкции от ФИФА.



К слову, по итогам Казахстанской Премьер-Лиги команда из Актау заняла предпоследнее, тринадцатое место, и вылетела в первый дивизион. Главный тренер Константин Горовенко покинул «Каспий» и теперь возглавляет «Жетысу».