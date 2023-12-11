Сертификат за границу: три Гран-при международного конкурса достались танцовщицам из Актау

Конкурс прошел 9 декабря в Актау и собрал свыше 400 участников из Актау, Жанаозена, Атырау, Туркестана, Атырауской области и Баку.Наши юные дарования продемонстрировали членам жюри казахский танец «Казак Би», вальс «Ангелы» и стилизованный танец «Мой Рай», и завоевали три Гран-при.К тому же, Лилии Лахмоткиной вручили сертификат на участие в конкурсе за границей, а именно в Ташкенте, Катаре, Грузии, Бишкеке и Турции.Теперь же воспитанницам Лилии Лахмоткиной предстоит выбрать, где именно и с какой программой они покажут себя и, надеемся, принесут очередные награды.Стоит отметить, что в коллективе хореографом является Лилия Лахмоткина, ассистент - Асия Ищанова. Их воспитанницами, ставшими обладателями Гран-при, являются Айдария Темірланқызы, Томирис Аренжанова, Адия Хасенова, Амира Смирнова, Айдай Серикова, Азиза Бисембай, Айша, Айым Бурабек, Жұлдыз Жалғасқызы, Ясина Толегенова, Аяжан, Райяна Құлбекқызы, Аяна Қарасай, Самина Русланқызы, Іңкәр Әмірханқызы, Мариям Ерболқызы, Әдина Сабитқызы и Кәусар Сәкенқызы.