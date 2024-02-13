Назначен новый руководитель федерации профессионального бокса Мангистауской области

Сегодня, 13 февраля, президент казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков назначил на должность руководителя федерации профессионального бокса Мангистауской области Бекета Айналиева.Бекет Айналиев родился и вырос в Мангистауской области. Является кандидатом в мастера спорта Республики Казахстан по боксу. Участник многих региональных и международных турниров по боксу.Бекет Айналиев не только сам занимается боксом, но и активно поддерживает его развитие в регионе. Также он является меценатом, неоднократно оказывал финансовую помощь спортсменам региона.Бекету Айналиеву вручили документ, подтверждающий, что он является руководителем федерации профессионального бокса Мангистауской области.