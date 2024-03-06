Эксперт по футболу Айдын Кожахмет: Жанаозен будет принимать у себя матчи ФК «Каспий»

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Журналист и эксперт по футболу Айдын Кожахмет написал на своей странице в Telegram, что «Каспий» - футбольный клуб области Мангистау - переживает непростые времена.
По мнению Айдына Кожахмета, Жанаозен у многих казахстанцев ассоциируется с чем угодно, но только не с футболом.
Журналист также отметил, что многие страны бьются за право проведения у себя масштабных футбольных мероприятий, ведь это влечет за собой улучшение инфраструктуры, создание дополнительных рабочих мест и, что немаловажно, привлечение инвестиций.
- Вылет в Первую лигу, финансовый кризис, шлейф судов, банов, недовольство УЕФА и волна слухов, обсуждений, которые тоже играют не в пользу команды - это сегодняшний день тех, кто причастен к этому виду спорта в регионе. Однако никто не сидит сложа руки и тем более не прячет голову в песок. Свое оздоровление клуб начал с того, что заявил о задаче, которую будет решать в Первой лиге, и этот сезон будет приводить все внутренние дела в порядок. Уже снято большинство трансферных банов, начали рассчитываться с контрагентами. Недавно стало известно, что по инициативе местных властей Жанаозен будет принимать у себя матчи ФК «Каспий», - написал эксперт по футболу.
По мнению Айдына Кожахмета, Жанаозен у многих казахстанцев ассоциируется с чем угодно, но только не с футболом.
- А между тем, Жанаозен - это колоритное место с вольнолюбивым духом и морем неподалеку. Там явно имеется запрос не только на хлеб, но и на зрелище. Есть надежда, что этот тандем поможет всем сторонам: клуб получит площадку для проведения матчей, пока в Актау будут перестилать изношенный газон, жители получат праздник под названием футбол, а у исполнительных органов появится площадка, где можно спускать пар в позитив. Безусловно, это не решит всех проблем города, но он может послужить катализатором положительных перемен, - отметил эксперт.
Журналист также отметил, что многие страны бьются за право проведения у себя масштабных футбольных мероприятий, ведь это влечет за собой улучшение инфраструктуры, создание дополнительных рабочих мест и, что немаловажно, привлечение инвестиций.
- Это, конечно, речь про другие масштабы. Но примерно 15 лет назад сатпаевский «Казахмыс» проводил 2-3 домашних матча в Балхаше, и тогда в портовом городе был настоящий футбольный праздник - по 5000 зрителей приходило на стадион. А что, если Жанаозен в будущем станет синонимом слова футбол? Как стал Ливерпуль или Манчестер. Всё ведь возможно. Во всяком случае, понаблюдать будет интересно, - подытожил Айдын Кожахмет.
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