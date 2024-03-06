Эксперт по футболу Айдын Кожахмет: Жанаозен будет принимать у себя матчи ФК «Каспий»

- Вылет в Первую лигу, финансовый кризис, шлейф судов, банов, недовольство УЕФА и волна слухов, обсуждений, которые тоже играют не в пользу команды - это сегодняшний день тех, кто причастен к этому виду спорта в регионе. Однако никто не сидит сложа руки и тем более не прячет голову в песок. Свое оздоровление клуб начал с того, что заявил о задаче, которую будет решать в Первой лиге, и этот сезон будет приводить все внутренние дела в порядок. Уже снято большинство трансферных банов, начали рассчитываться с контрагентами. Недавно стало известно, что по инициативе местных властей Жанаозен будет принимать у себя матчи ФК «Каспий», - написал эксперт по футболу.

- А между тем, Жанаозен - это колоритное место с вольнолюбивым духом и морем неподалеку. Там явно имеется запрос не только на хлеб, но и на зрелище. Есть надежда, что этот тандем поможет всем сторонам: клуб получит площадку для проведения матчей, пока в Актау будут перестилать изношенный газон, жители получат праздник под названием футбол, а у исполнительных органов появится площадка, где можно спускать пар в позитив. Безусловно, это не решит всех проблем города, но он может послужить катализатором положительных перемен, - отметил эксперт.

- Это, конечно, речь про другие масштабы. Но примерно 15 лет назад сатпаевский «Казахмыс» проводил 2-3 домашних матча в Балхаше, и тогда в портовом городе был настоящий футбольный праздник - по 5000 зрителей приходило на стадион. А что, если Жанаозен в будущем станет синонимом слова футбол? Как стал Ливерпуль или Манчестер. Всё ведь возможно. Во всяком случае, понаблюдать будет интересно, - подытожил Айдын Кожахмет.