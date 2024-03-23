Лучшая из лучших: Самбистка из Мангистау удостоилась Кубка мира

Обладательница Кубка мира Гульдана Альмухамбетова. Фото предоставили в ЦОК региона
С 21 по 23 марта в столице России проходит чемпионат мира по мужскому и женскому боевому самбо «Sambo Founders Cup» на призы основателей этого вида спорта. Участниками стали около 400 спортсменов из 16 стран.
По словам старшего тренера области по самбо Берика Жумагалиева, Гульдана выступала в весовой категории до 54 килограммов.
В первой схватке она одержала победу над соперницей из Беларуси. Во второй - одолела спортсменку из Монголии. В полуфинале победила российскую самбистку и в финальном поединке вновь провела встречу с другой россиянкой, где уверенно выиграла ее.
В прошлом году на чемпионате мира Гульдана Альмухамбетова стала бронзовым призером.
По словам старшего тренера области по самбо Берика Жумагалиева, Гульдана выступала в весовой категории до 54 килограммов.
В первой схватке она одержала победу над соперницей из Беларуси. Во второй - одолела спортсменку из Монголии. В полуфинале победила российскую самбистку и в финальном поединке вновь провела встречу с другой россиянкой, где уверенно выиграла ее.
В прошлом году на чемпионате мира Гульдана Альмухамбетова стала бронзовым призером.