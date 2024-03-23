Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 24 Марта
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.27 KZT
  • €1 = 489.13 KZT
  • 1 RUB = 4.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 16:03

Просмотров: 778

Лучшая из лучших: Самбистка из Мангистау удостоилась Кубка мира

Гульдана Альмухамбетова стала победителем Кубка мира по самбо в Москве. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта региона.

Обладательница Кубка мира Гульдана Альмухамбетова. Фото предоставили в ЦОК региона
С 21 по 23 марта в столице России проходит чемпионат мира по мужскому и женскому боевому самбо «Sambo Founders Cup» на призы основателей этого вида спорта. Участниками стали около 400 спортсменов из 16 стран.

По словам старшего тренера области по самбо Берика Жумагалиева, Гульдана выступала в весовой категории до 54 килограммов.



В первой схватке она одержала победу над соперницей из Беларуси. Во второй - одолела спортсменку из Монголии. В полуфинале победила российскую самбистку и в финальном поединке вновь провела встречу с другой россиянкой, где уверенно выиграла ее.

Лучшая из лучших: Самбистка из Мангистау удостоилась Кубка мира


В прошлом году на чемпионате мира Гульдана Альмухамбетова стала бронзовым призером.

Лучшая из лучших: Самбистка из Мангистау удостоилась Кубка мира



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
babe (Посетители) Вчера, 22:55
Умничка! Гордимся
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Вчера, 17:43
Молодец! Знай наших!

Жить нужно непременно хорошо
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика