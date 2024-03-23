Лучшая из лучших: Самбистка из Мангистау удостоилась Кубка мира

С 21 по 23 марта в столице России проходит чемпионат мира по мужскому и женскому боевому самбо «Sambo Founders Cup» на призы основателей этого вида спорта. Участниками стали около 400 спортсменов из 16 стран.По словам старшего тренера области по самбо Берика Жумагалиева, Гульдана выступала в весовой категории до 54 килограммов.В первой схватке она одержала победу над соперницей из Беларуси. Во второй - одолела спортсменку из Монголии. В полуфинале победила российскую самбистку и в финальном поединке вновь провела встречу с другой россиянкой, где уверенно выиграла ее.В прошлом году на чемпионате мира Гульдана Альмухамбетова стала бронзовым призером.