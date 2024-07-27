Как «Каспий» сыграл в гостях у «Улытау»

В матче 17 тура Первой лиги «Каспий» встретился с жезказганским «Улытау».

Фото актауского футбольного клуба

За весь матч игроки обеих команд получили по три желтых карточки.

Во втором тайме «Каспий» произвел целых пять замен, оппоненты же использовали ее два раза.

В итоге соперники так и не выявили победителя, игра окончилась вничью со счетом 0:0.

В турнирной таблице «Каспий» занимает пятую строчку с 30 очками. Лидирует кокшетауский «Окжетпес» - 39 очков.

Ранее сообщалось о том, что футбольный клуб «Каспий» пополнился новым игроком.