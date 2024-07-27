Как «Каспий» сыграл в гостях у «Улытау»

В матче 17 тура Первой лиги «Каспий» встретился с жезказганским «Улытау».
За весь матч игроки обеих команд получили по три желтых карточки.
Во втором тайме «Каспий» произвел целых пять замен, оппоненты же использовали ее два раза.
В итоге соперники так и не выявили победителя, игра окончилась вничью со счетом 0:0.
В турнирной таблице «Каспий» занимает пятую строчку с 30 очками. Лидирует кокшетауский «Окжетпес» - 39 очков.
Ранее сообщалось о том, что футбольный клуб «Каспий» пополнился новым игроком.
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