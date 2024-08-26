Чемпионкой Азии стала каратистка из Актау

Фото из клуба «Zhubatyr team»

На чемпионате Азии по кекушинкай каратэ KWF в Саудовской Аравии, который проходил 23-24 августа среди 15 стран Азии, сборную Казахстана представили 37 спортсменов, рассказал директор кекушинкай каратэ KWF по Мангистауской области Евгений Филиппов.

Актауской 13-летней каратистке Зияде Сарсекеш, которая выступала в возрастной категории 12-13 лет (свыше 45 килограмм), удалось завоевать «золото».

Девочка уже пять лет занимается кекушинкай каратэ под руководством Кадыржана Жубатыра в клубе «Zhubatyr team». Она участвовала в Японии на международном фестивале в начале этого месяца. На сегодня она действующая чемпионка Казахстана.

Еще один 13-летний каратист из Актау Бекнар Уланак участвовал в той же возрастной категории 12-13 лет (до 40 килограммов), и был удостоен бронзовой награды. В придачу Саудиты подарили ему свою футболку.

Бекнар занимается каратэ семь лет и он ранее уже становился бронзовым призером чемпионата Азии.

Тренируется под руководством Евгения Филиппова в клубе «Shihan», являющегося директором кекушинкай каратэ KWF по Мангистауской области.

В командном зачете из 15 стран Казахстан занял первое место.

Во вторник ночью, 27 августа, наши призеры прилетают в Актау.

Если говорить о планах, то в октябре в Армении пройдет чемпионат Европы, на который будут готовиться наши бойцы.

В марте 2025 года состоится отбор от Казахстана на чемпионат мира, где наши спортсмены повторно хотят поучаствовать.