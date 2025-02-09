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09.02.2025, 09:14

«Мотивация – мои дети»: получивший убежище в Великобритании атлет из Актау установил два новых рекорда Гиннесса

Спорт 0 9 635 Сергей Кораблев

Известный спортсмен из Актау Ильдар Ягьяев помимо пяти установленных им ранее рекордов Гиннесса, добавил в свою копилку два новых достижения. Кому он посвятил эти рекорды и что мотивирует спортсмена, в материале корреспондента Lada.kz.

Фото предоставил Ильдар Ягьяев
Фото предоставил Ильдар Ягьяев

Первый рекорд он установил по выходам с силой на две руки с дополнительным весом 20 фунтов (чуть больше 9 кг) 15 сентября, выполнив 15 повторений.

Именно в это время на свет появился мой самый дорогой для меня человечек – моя принцесса Амелия, - делится спортсмен.

Второй рекорд был поставлен 25 января в этом году по подтягиваниям на четырех пальцах за минуту – 25 повторений.

Эта победа в честь моего батыра, тигра, дамского угодника Алана, который родился в этот день и месяц в 2020 году, - говорит с гордостью Ильдар Ягьяев.

Награждение проходило 7 февраля в центральном офисе «Книги рекордов Гиннеса» в Лондоне. Он наладил с их сотрудниками дружеский контакт и часто поддерживает связь. В организации, как уверяет Ильдар Ягьяев, с каждым годом все больше восхищаются атлетами из Казахстана.

Мои дети — моя самая главная мотивация, они вдохновляют меня двигаться вперед. Я хочу показать им лучший пример целеустремленного, разностороннего, сильного отца, который никогда не сдается, - заявляет спортсмен.

На сегодня Ильдару Ягьяеву предоставили временное убежище в Великобритании на два года с правом работы и нахождения в стране. 

Я высказывался против власти страны, а не против людей, которые приняли это на свой счет, - подчеркивает спортсмен.

Напомним, Ильдар Ягьяев уехал на заработки в Англию в 2023 году. По приезду занимался сборкой салата на ферме.

В апреле 2024 года спортсмен завоевал медали на чемпионате Великобритании по грэпплингу и джиу-джитсу.

Ильдар Ягьяев рассказывал, сколько он зарабатывает за день и в месяц, работая менеджером магазина, а также лейбором в Англии.

В январе текущего года он подал заявку на политическое убежище в Великобритании.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
мотивация уехать из страны?
09.02.2025, 17:49
444
444
Вот что значит здоровая мотивация , в проивовес рекордам по выживанию.
09.02.2025, 16:29
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