Арина Куанышева из Актау стала чемпионкой РК по вольной борьбе

Арина Куанышева из Актау завоевала золотую медаль чемпионата Республики Казахстан по женской вольной борьбе. Об этом Lada.kz сообщил тренер Александр Мухалев.

Фото предоставлено Александром Мухалевым

Чемпионат Казахстана по женской вольной борьбе проходил в Караганде с 9 по 10 апреля. Его участницами стали 250 спортсменок.

От Мангистауской области на соревнованиях выступила Арина Куанышева в возрастной категории до 15 лет.

В предварительных поединках Арина одержала четыре победы над соперницами из Алматы, Кызылорды, Акмолинской области и Петропавловска. В финале не оставила никаких шансов представительнице Алматы, положив ее на лопатки в первом периоде. Таким образом, Арина стала победительницей в весовой категории до 58 килограммов, - сообщил Александр Мухалев.

Тренер отметил, что в ближайшем будущем спортсменка будет бороться за награды на чемпионате Азии, который пройдет в Бишкеке (Кыргызстан).

Арина Куанышева занимается в спортивном комплексе «Сауле» в 8 микрорайоне. Девушка поблагодарила своих тренеров Юлию Хамелис, Меруерт Дымбаеву, Александра Мухалева за подготовку к вышеуказанному старту.

Напомним, ранее Арина Куанышева взяла «золото» республиканского турнира по женской вольной борьбе, который проходил в Кызылорде в марте текущего года.