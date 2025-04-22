Каратисты из Актау взяли «бронзу» на республиканском турнире

Республиканский турнир по ашихара каратэ AIKO прошел в минувшие выходные, где наши каратисты завоевали 15 медалей, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в ОО «Федерация ASHIHARA KARATE» Мангистауской области

Около 300 спортсменов из всех уголков страны стали участниками турнира, который проходил 19-20 апреля в Таразе.

По уже установившейся традиции участники состязались в двух номинациях: новички и опытные. Актау представляла команда из 9 новичков и 12 опытных бойцов из детей от 7 до 12 лет. Сопровождали каратистов тренеры Дмитрий Печкин и Андрей Шорин.

Соревнования проводились в разделе «спортивное кумитэ».

Отлично показали себя новички, трое из которых удостоились золотых медалей. Хорошие результаты также и у опытных бойцов. Но, самое главное, что наша команда привезла домой кубок за III общекомандное место и 15 медалей различных достоинств. Это результат долгой подготовки и упорного труда, ребята постарались, и я ими очень горжусь, - поделился впечатлениями главный тренер сборной, директор ОО «Федерация ASHIHARA KARATE» Мангистауской области Дмитрий Печкин.

Призерами стали:

Нурым Нурбулат, категория новички 7 лет, 1 место; Милана Пискунова, категория опытные 8-9 лет, 1 место; Адина Борашева, категория опытные 10-11 лет, 1 место; Ералы Абдыашим, категория новички 10-11 лет, 1 место; Адил Бурибек, категория новички 12-13 лет, 1 место; Софья Касымова, категория опытные 8-9 лет, 2 место; Ануар Кемелов, категория опытные 8-9 лет, 2 место; Валерия Дубовицкая, категория опытные 8-9 лет, 2 место; Лиза Сайдамирова, категория опытные 10-11 лет, 2 место; Нуралы Абдыашим, категория новички 8-9 лет, 3 место; Радомир Жуков, категория новички 8-9 лет, 3 место; Алдияр Муса, категория новички 8-9 лет, 3 место; Расул Бекжанов, категория новички 10-11 лет, 3 место; Анастасия Овчинникова, категория опытные 10-11 лет, 3 место; Омар Газиз, категория опытные 10-11 лет, 3 место.

Амирхан Мамырбек, Шынгыс Кусманов и Али Актай награждены дипломами за волю к победе.