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22.04.2025, 09:08

Каратисты из Актау взяли «бронзу» на республиканском турнире

Спорт 0 983 Сергей Кораблев

Республиканский турнир по ашихара каратэ AIKO прошел в минувшие выходные, где наши каратисты завоевали 15 медалей, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили в ОО «Федерация ASHIHARA KARATE» Мангистауской области
Фото предоставили в ОО «Федерация ASHIHARA KARATE» Мангистауской области

Около 300 спортсменов из всех уголков страны стали участниками турнира, который проходил 19-20 апреля в Таразе.

По уже установившейся традиции участники состязались в двух номинациях: новички и опытные. Актау представляла команда из 9 новичков и 12 опытных бойцов из детей от 7 до 12 лет. Сопровождали каратистов тренеры Дмитрий Печкин и Андрей Шорин.

Соревнования проводились в разделе «спортивное кумитэ».

Отлично показали себя новички, трое из которых удостоились золотых медалей. Хорошие результаты также и у опытных бойцов. Но, самое главное, что наша команда привезла домой кубок за III общекомандное место и 15 медалей различных достоинств. Это результат долгой подготовки и упорного труда, ребята постарались, и я ими очень горжусь, - поделился впечатлениями главный тренер сборной, директор ОО «Федерация ASHIHARA KARATE» Мангистауской области Дмитрий Печкин.

Призерами стали:

  1. Нурым Нурбулат, категория новички 7 лет, 1 место;

  2. Милана Пискунова, категория опытные 8-9 лет, 1 место;

  3. Адина Борашева, категория опытные 10-11 лет, 1 место;

  4. Ералы Абдыашим, категория новички 10-11 лет, 1 место;

  5. Адил Бурибек, категория новички 12-13 лет, 1 место;

  6. Софья Касымова, категория опытные 8-9 лет, 2 место;

  7. Ануар Кемелов, категория опытные 8-9 лет, 2 место;

  8. Валерия Дубовицкая, категория опытные 8-9 лет, 2 место;

  9. Лиза Сайдамирова, категория опытные 10-11 лет, 2 место;

  10. Нуралы Абдыашим, категория новички 8-9 лет, 3 место;

  11. Радомир Жуков, категория новички 8-9 лет, 3 место;

  12. Алдияр Муса, категория новички 8-9 лет, 3 место;

  13. Расул Бекжанов, категория новички 10-11 лет, 3 место;

  14. Анастасия Овчинникова, категория опытные 10-11 лет, 3 место;

  15. Омар Газиз, категория опытные 10-11 лет, 3 место.

Амирхан Мамырбек, Шынгыс Кусманов и Али Актай награждены дипломами за волю к победе.

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