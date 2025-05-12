Боец из Актау реваншировал россиянина на турнире в Алматы

В ответном бою файтер из Актау Канат Кульмагамбетов одержал верх над россиянином Харуном Бозиевым, сообщает Lada.kz .

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В рамках очередного турнира по правилам MMA-бокс Nomad Fighting Championship 13 состоялся поединок между бойцом из Актау Канатом Кульмагамбетовым (Канский Фестиваль) и россиянином Харуном Бозиевым.

Поединок продлился все три раунда и завершился в пользу нашего спортсмена большинством судейских голосов, укрепив его позиции в лиге.

После боя Харун Бозиев выразил желание закончить их противостояние трилогией, на что Канат Кульмагамбетов охотно согласился.

К слову, первая схватка между бойцами прошла летом 2023 года, где россиянин выиграл решением судей.