Мангистауские боксеры стали призёрами республиканского турнира

Мангистауские боксеры. Фото спортсменов

В Караганде завершился открытый республиканский турнир по боксу, посвященный памяти Ермека Серикова. С 12 по 16 мая на ринг вышли 150 спортсменов, чтобы почтить память трехкратного чемпиона Азии и серебряного призера чемпионата мира среди кадетов, мастера спорта международного класса. Турнир проводится ежегодно с 2015 года.

Мангистауские боксеры показали достойные результаты и завоевали призовые места, сообщил мастер спорта, судья международной категории IBA и член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев.