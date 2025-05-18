Мангистауские боксеры стали призёрами республиканского турнира

Шесть наград различного достоинства привезли мангистауские боксеры из Караганды, передает Lada.kz.
В Караганде завершился открытый республиканский турнир по боксу, посвященный памяти Ермека Серикова. С 12 по 16 мая на ринг вышли 150 спортсменов, чтобы почтить память трехкратного чемпиона Азии и серебряного призера чемпионата мира среди кадетов, мастера спорта международного класса. Турнир проводится ежегодно с 2015 года.
Мангистауские боксеры показали достойные результаты и завоевали призовые места, сообщил мастер спорта, судья международной категории IBA и член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев.
Золото: Ерасыл Яуметдин (51 кг)
Серебро: Амангельды Ахатов (80 кг), Азамат Жауынбай (86 кг), Бекарыс Нариман (+92 кг)
Бронза: Салауат Кожаш (48 кг), Аслан Ылым (63,5 кг)
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