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07.06.2025, 13:03

В Актау завершился крупный турнир по самбо

Спорт 0 814 Ольга Максимова

Актау с 5 по 6 принимал Молодежное первенство Казахстана по спортивному и боевому самбо среди спортсменов до 23 лет. На ковры вышли более 200 перспективных спортсменов, представлявших все регионы страны, чтобы побороться за призы имени выдающегося борца Саламатулы Каралды, передает Lada.kz со ссылкой на Международную федерацию самбо.

Соревнования по самбо в Актау. Фото: Ж. Искабай
Соревнования по самбо в Актау. Фото: Ж. Искабай

Этот турнир стал уже вторым республиканским чемпионатом, который Актау принимает в текущем году, что говорит о динамичном развитии самбо в регионе. Эстафету соревнований город не сдает, буквально следом, 10 июня, здесь стартует чемпионат Казахстана по пляжному самбо среди взрослых.

Особенностью молодежного первенства стали не только острые схватки, но и серьезные спортивные перспективы для участников. Обладатели золотых и серебряных медалей получили звания мастеров спорта Республики Казахстан. Те, кто занял 3-5 места, успешно защитили звания кандидатов в мастера спорта.

В общекомандном зачете первое место заняла команда Мангистауской области (6 золотых, 1 серебряная, 5 бронзовых медалей). Второе место  у самбистов Кызылординской области (4 «золота», 3 «серебра»). Третье место завоевала сборная Алматинской области (3 «золота», 1 «бронза»).

«Проведение такого представительного молодежного чемпионата в Актау – закономерный этап развития самбо в нашем регионе. Мы видим высокий уровень организации и растущий интерес к нашему виду спорта. Уверен, что эти соревнования станут отличным трамплином для будущих побед наших спортсменов на международной арене», – сказал Манарбек Бисекенов, вице-президент Казахстанской федерации спортивного и боевого самбо.

Внимание теперь переключается на предстоящий чемпионат республики по пляжному самбо. Его победителей и призеров ждет весомая награда – путевки на Чемпионат мира по пляжному самбо и Чемпионат Азии и Океании по пляжному самбо.

 

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