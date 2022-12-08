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"Талибан" провел первую публичную казнь с момента захвата власти

Просмотров:322 Опубликовано: Сегодня, 12:40
"Талибан" провел первую публичную казнь с момента захвата власти
Иллюстрация:©РИА Новости
Власти "Талибана" (запрещенная в Казахстане организация) в Афганистане объявили о первой публичной казни с момента возвращения к власти, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Представитель "Талибана" заявил, что мужчина, осужденный за убийство, был публично казнен, что стало первым подтверждением подобного приговора с момента возвращения группировки к власти.

В прошлом месяце верховный лидер талибов мулла Хайбатулла Ахундзада отдал приказ судьям полностью исполнять строгие исламские законы, добиваясь публичных казней, забивания камнями, порки и отрубания конечностей ворам. После этого указа талибы провели несколько публичных порок.

Пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид в своем заявлении сообщил, что указ quisas, отсылающий к принципу справедливости "око за око" в исламском праве, был выполнен.

"Верховному суду было поручено выполнить этот приказ quisas на публичном собрании соотечественников. Решение об исполнении наказания было принято очень тщательно", - сказал Муджахид.

По его словам, решение было одобрено тремя высшими судами страны, а также верховным лидером талибов. Казненный был опознан как Таджмир из провинции Герат, который был осужден за убийство другого человека и кражу его мотоцикла и мобильного телефона. Преступление было совершено пять лет назад.

Сообщается, что силы безопасности "Талибана" арестовали Таджмира после того, как семья жертвы обвинила его в преступлении, а в заявлении группировки говорится, что он якобы признался в убийстве.

Первоначально было неясно, каким был способ казни, хотя в прошлом использовались повешение и забивание камнями. Сообщалось, что несколько ведущих деятелей приехали из Кабула, чтобы присутствовать на этом мероприятии. По сообщениям, присутствовали сотни зрителей.

Напомним, в сентябре 2021 года талибы пообещали вернуть казни и отрубание конечностей.


Источник: Tengrinews.kz
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